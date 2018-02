Majka ubijene Kristine: Vrijeme ne liječi rane, meni je sve teže

Novinarka 24sata razgovarala je s majkom ubijene Kristine Krupljan, koju je brutalno s 88 uboda nožem usmrtio njezin bivši dečko David Komšić. On je danas na početku suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu izjavio da se ne osjeća krivim za zločin koji mu se stavlja na teret.

- Teško je to sve prolaziti, imala sam već tri pripremna ročišta. Svaki put sam ja njega gledala, ali on mene nije nijednom pogledao. Danas mi je bio iza leđa, nisam ga vidjela, ali sutra se nastavlja suđenje, ima još osam ročišta. Svaki put ću ja njega gledati, nema on snage da mene pogleda u oči. Uskoro, 22. veljače će biti godinu dana od ubojstva, ali neka je to više krenulo i da se više završi, da dobije najveću kaznu - rekla je majka Vesna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Majka ubijene Kristine (18) koju je dečko izbo nožem 88 puta: "Dolazit ću na svaku raspravu, a David me ne može pogledati u oči" Više na http://bit.ly/2DQtgSy Reporter: Helena Tkalčević Posted by 24sata on 1. veljače 2018

Ona je uvjerena da je David Kristinu ubio iz ljubomore.

- Znam da je bila trudna s drugim dečkom, David je to znao, očito je to napravio iz ljubomore. Nije se mogao pomiriti s time da čeka dijete s drugim i da u rujnu planiraju svadbu.

Majka je kazala da su se Kristina i David upoznali u osnovnoj školi, kada su i započeli ljubavnu vezu.

- Oni su se doselili iz Kiseljaka, kad je David bio sedmi ili osmi razred, počeli su hodati. Malo su se svađali, malo mirili. U zadnje nije ni bila s njim, ali nikad nije imala mira. Stalno je dolazio pred zgradu, uvijek je s njim bilo problema.

Kaže da je Kristina često imala probleme s Davidom, ali da policija nije ništa napravila.

- Ovo sad je već bio peti put da policija ima posla s njim. Policija nikad ništa nije napravila. Jedino što se dogodilo na Bukovačkoj 27. studenog 2016. godine, da ja nisam našla vezu u policiji, taj inspektor je njih nakon 12 dana priveo, zašto to nisu napravili isti dan? - pita se očajna majka.

Na upit što je sa sporazumom koji su s bivšim odvjetnikom Borom Radićem potpisali kod javnog bilježnika, prema kojem će David dobiti do 10 godina zatvora, a Kristinina obitelj zauzvrat neće svjedočiti na sudu, Vesna Krupljan kaže:

- U srpnju 2017. je moj bivši odvjetnik meni i mom bivšem suprugu rekao da kod javnog bilježnika potpisujemo da ćemo dobiti novac, da ću ja dobiti 100.000 kuna, bivši suprug 50.000 kuna. Nije nam spomenuo nikakvo očitovanje. Brzo smo morali potpisati jer je rečeno da dolaze Davidovi roditelji, da ih ne sretnemo. Tek kad sam ja u prosincu tražila nalaz obdukcije, donijeli su mi nalaz i očitovanje, i tad sam saznala da smo potpisali da se slažemo da David dobije do 10 godina i da nitko od nas ne ide na sud. Da smo znali što potpisujemo, mi to ne bi potpisali. Odvjetnik je igrao na svoju kartu, a nas nije ništa pitao. David nije zaslužio da dobije 10, nego 40-50 godina zatvora.

- Onda nisam još ništa poduzela, ali pred dva tjedna sam srela u pošti Davidova oca. On mi je potvrdio da je naš bivši odvjetnik uzeo 32.000 eura za naknadu štete na moje ime i ime bivšeg supruga, i ime moje mame. Znači 100.000 kuna sam ja dobila, bivši 50.000 kuna, a moja mama nije ništa dobila. Odvjetnik je sebi uzeo 100.000 kuna s tim da je u četvrtak novom odvjetniku donio 10.000 eura, ali je sebi uzeo 25.000 kuna, iako je htio 50.000 kuna. Promijenila sam sada odvjetnika, tko zna što bi još bilo - rekla je Vesna Krupljan.

Rekla je i da je prije s Davidom roditeljima komunicirala, ali da je oni danas na suđenju nisu pozdravili.

- Komunicirala sam s Davidovom roditeljima, nitko od njih me danas na sudu nije pozdravio, samo sestre i teta. Ja se nemam čega sramiti, nisam nikome ništa napravila, ja mogu hodati uzdignute glave.

Upitana da opiše kako se David ponašao na sudu, Vesna Krupljan kaže:

- Nisam vidjela kako se David držao na sudu, on je meni bio iza leđa, nisam se okretala. Čula sam da je izjavio da se ne osjeća krivim. Kada je bilo treće pripremno ročište 18. prosinca rekao je da se osjeća krivim. Čula sam da se mom bivšem suprugu danas smijao.

- Sutra mu dolazi jedna sestra na ispitivanje i roditelji, u ponedjeljak mu dolazi druga sestra, sestrična i teta. Zdravko Krznarić dolazi 14. veljače, a dalje ne znam. Dolazit ću na svako suđenje.

Majka ubijene djevojke kaže da joj nije nimalo lakše kako vrijeme prolazi.

- Vrijeme ne liječi rane, kako dani prolaze sve je teže, pogotovo će biti teško 22. veljače, na prvu godišnjicu ubojstva, što imam tad suđenje, teško je. Ne može mi nitko reći da vrijeme liječi rane, da je poginula u saobraćajki možda bi bilo lakše, ali ovako, dobila je 88 uboda. Ne daj Bože nikome, prestrašno - rekla je Vesna Krupljan kroz plač.