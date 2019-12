'Izigrali su nas! Ako i nama ne povise koeficijent - štrajkamo!'

Kao domar radim već 26 godina, a ovo je treći put da su nas sindikati izigrali. Zadnje dvije godine više nisam član učiteljskih sindikata zato što nikad nisu stali iza tehničkog osoblja.

Kaže nam to Josip Butorac (55), domar u zagrebačkoj Osnovnoj školi “Tituš Brezovački”. Ovakav rasplet događaja, u kojem nenastavnom osoblju, čistačicama, domarima, kuharima, na kraju Vlada nije podigla tražene koeficijente, nego im je dala povećanje plaće kroz dodatke, a sindikati su to prihvatili - je očekivao. Smatra da su ih školski sindikati izdali.

'Očekivao sam, ali mi je žao'

- Nisam iznenađen, ali mi je žao. Tehničkom osoblju su još 2013. smanjili koeficijente za tri posto i nikad nam ih nisu vratili, dok učiteljima jesu. I opet su nas zaobišli. A objašnjenje kako se nama ne može dići koeficijent čuli smo tek u ponedjeljak. Sve ove dane, 36 dana štrajka, nismo čuli ni riječi o tome. To je ta izdaja, kad ja vama obećam sarmu, a dam vam samo zelje - kaže Butorac.

Ima ukupno 35 godina radnog staža i plaću s prijevozom od 4700 kuna. Nastavu u ovoj školi, dodaje, pohađa 1000 učenika. Zaposlenih je 100, od toga on i još jedan domar, a škola iznajmljuje i desetak učionica i tri dvorane za vanjske korisnike - raznim klubovima za treninge.

0,776 koeficijent je kuharice koja radi u školskoj ustanovi

je kuharice koja radi u školskoj ustanovi 1,004 koeficijent je kuharice u ustanovi socijalne skrbi

je kuharice u ustanovi socijalne skrbi 0,601 koeficijent je spremačice u školi

- Naša škola je golema, a da je rad organiziran u jednoj smjeni baš i nije istina. Učitelji rade u jednoj smjeni, no tehničko osoblje u dvije. Moje radno vrijeme je od 6 do 14 ili od 14 do 22 sata, upravo zbog vanjskih korisnika koji unajmljuju prostore, a kojih imamo više od 35. Zadnji izađu u 21.45 sati.

Tu i tete spremačice obavljaju najveći dio posla. Počiste za jednima, pa drugima, trećima... Kad zapadne snijeg, moram doći i u četiri ujutro počistiti do ulaza jer nam prvi đaci dolaze već u pola sedam. To nije nikoga briga niti nam se plati. Zimske praznike ni nemam, moram biti tu svaki dan jer uvijek ima posla, dok nastavnici imaju slobodno. Ali uvijek su oni eksponirani, a mi iza smo nevidljivi i tko nas šiša - kaže nam Josip Butorac.

Sretan je, kaže, što je konačno netko stao iza njih, a to je Sindikat administrativno-tehničkog osoblja. Mario Jakša, čelnik tog sindikata, također osjeća mučninu od svega. Osjeća se izigranim, stoga najavljuje štrajk upravo nenastavnog osoblja, zakinutog u pregovorima. Branimir Mihalinec, čelnik Sindikata srednjih škola, na kraju svoje borbe, u kojoj su mu pomogli upravo domari, spremačice, kuhari, njihov štrajk neće podržati. A ne zna ni hoće li dati podršku službenicima iz ostalih resora, ako krenu.

- Prosvjetni sindikati su u štrajk išli za povećanje koeficijenata za sve radnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, i to smo dobili i napismeno. Od toga se odustalo, a izjave sindikata da tehničko osoblje ni za kime ne zaostaje i da za njih nije moguć rast koeficijenata bez da raste koeficijent svima u javnim i državnim službama su apsurdne.

Koeficijenti nisu jednaki

Naime, radno mjesto tehničkog osoblja uređuje Uredba o koeficijentima člankom 7., koji se odnosi i na učitelje, nastavnike, stručne suradnike i odgojitelje. Ako se koeficijent nastavnicima dizao po tom članku, onda je jasno kako se trebalo dići i tehničkom osoblju - pojašnjava.

Barbara Maras, profesorica i odgojiteljica u riječkom Đačkom domu, također upozorava kako ne stoji to objašnjenje sindikata. Tužna je jer smatra da je tehničko osoblje izigrano.

- Narodne novine kažu da su koeficijenti nenastavnog osoblja u sustavu školstva niži od onih u ostalim javnim službama. Koeficijent školske kuharice je 0,776, a one u ustanovi socijalne skrbi 1,004. I domaru u školi je 0,776, a u socijalnoj skrbi 0,824 - ističe Maras.