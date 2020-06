\u017dalosno je, ka\u017eu, \u0161to se te\u0161ke tragedije i traume kroz koje prolaze silovane \u017eene na ovaj na\u010din koriste i uop\u0107e provla\u010de medijskim prostorom te koriste u svrhu skupljanja jeftinih poena.

'Izjava da su silovane žene koje žele pobaciti ubojice sramotna je i skandalozna, ali i opasna'

Jako loše je što se petljate i instrumentalizirate ovu temu za nazadnjačku političku agendu, poručio je organizatorici Hoda za život prvi na listi Restart koalicije u 5. izbornoj jedinici Predrag Fred Matić

<p>Na izjavu organizatorice Hoda za život koja je u Rijeci izjavila da su silovane žene koje žele pobaciti ubojice, stigle su prve reakcije. HNS oštro ih je osudio. </p><p>- To je skandalozna, sramotna i krajnje zabrinjavajuća izjava. Sloboda izbora i pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece temeljna su ljudska prava i ona uključuju i pravo na pobačaj - navode u HNS-u.</p><p>Žalosno je, kažu, što se teške tragedije i traume kroz koje prolaze silovane žene na ovaj način koriste i uopće provlače medijskim prostorom te koriste u svrhu skupljanja jeftinih poena.</p><p>- Svatko ima pravo na mišljenje, ali nema pravo agresivno nametati svoju volju, što aktivisti Hoda za život uporno pokušavaju. Podsjećamo da je Ustavni sud jasno rekao da se pobačaj ne može zabraniti, stoga je mišljenje organizatora Hoda za život samo opasna izjava koju svi moraju osuditi - poručili su iz HNS-a.</p><p>Oglasio se i eurozastupnik i prvi na listi Restart koalicije u 5. izbornoj jedinici <strong>Predrag Fred Matić</strong>.</p><p>- Poštovana gospođo, očito da niste imali priliku čuti noćne krike i vapaje silovanih žena u konc logorima. I to je ono što je dobro, ali loše je što se petljate i instrumentalizirate ovu temu za nazadnjačku političku agendu. Jako loše - napisao je na Twitteru. </p><p><strong>Anka Mrak Taritaš</strong> (GLAS) upozorava kako je ova izjava nezamislivo okrutna.</p><p>Mrak Taritaš one koji su "hodali za život" nazvala je licemjerima, jer organiziranjem velikih skupova usred epidemije ugrožavaju živote građana. Za zastupnika 9. saziva Sabora<strong> Marka Vučetića</strong> silovane žene su žrtve poklonika Hoda za život.</p><p>- Žrtve silovanja treba zaštiti od silovatelja i svih onih koji podržavaju Hod za život. Dobro pogledajte političare koji sudjeluju u Hodu za život ili podržavaju Hod za život. Je li vam sada jasno zašto su bili protiv ratifikacije Istanbulske konvencije? Je li vam sada jasno zašto osuđuju žrtve silovanja? Je li vam sada jasno kakvu državu žele? - pita Vučetić. </p><p>Nakon ovakve izjave, samo se možemo pitati što je sljedeće? Zabrana ženama da imaju pravo glas - komentar je <strong>Miranda Mrsića</strong> (Demokrati) na skandaloznu izjavu organizatorice "Hoda za život" u Rijeci.</p><p>- Najgore je što to govori žena - kazao je Mrsić. </p><p>Ponovio je svoj stav, kako je pravo žene da odlučuju svom tijelu te da niti jedan političar ili političarka ne može to zabraniti. </p><p>- Nažalost, u Hrvatskoj su tijekom kampanje pojedini ljudi žele dobiti glasove krajnje desnice i zagađuju politički prostor izjavama koje su van svake pameti počevši od Škore, Raspudića i sličnih - kazao je Mrsić uvjeren da im to u Hrvatskoj neće uspjeti bez obzira na njihove napore. </p>