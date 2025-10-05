Obavijesti

News

ZDRAVSTVENI ODGOJ PLUS+

Izjava Zagrebačke nadbiskupije o zdravstvenom odgoju ima strukturu poput kataloga straha

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Izjava Zagrebačke nadbiskupije o zdravstvenom odgoju ima strukturu poput kataloga straha
Euharistijsko slavlje povodom 302. Zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj | Foto: Marko Seper/Pixsell

U središtu famozne Izjave nalazi se roditeljsko pravo, postavljeno kao apsolutno. Dječja prava pritom se svode samo na ono što roditeljska i crkvena interpretacija dopuštaju, piše teolog Milas u novom Expressu

Na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela kao simbola borbe, poruke i zaštite Zagrebačka nadbiskupija objavila je izjavu kojom optužuje Grad Zagreb da preko predmeta “zdravstvenog odgoja i obrazovanja” namjerava uvesti za katolike neprihvatljive sadržaje. Već sam datum i liturgijski okvir nisu slučajni: pitanje školskog kurikuluma predstavlja se kao duhovna bitka, a retorika izjave jasno pokazuje da nije riječ o doprinosu raspravi, već o mobilizaciji protiv zamišljenog neprijatelja. Kad čujemo optužbe o tzv. “rodnoj ideologiji”, jasno je da nismo suočeni s običnom polemikom, nego s orkestriranim napadom koji izrasta iz specifičnog tla, tla populizma, na kojemu strah zamjenjuje argument, a panika postaje valuta društvene mobilizacije.

