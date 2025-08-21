Izletjeli s ceste kraj Lipika i udarili u stup. Četvero u bolnici

Iz Operativno-komunikacijskog centra PU požeško-slavonske stigla je informacija o prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Kukunjevac, u Ulici Franje Filipovića. Do nesreće je došlo kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stup, pri čemu su ozlijeđene četiri osobe.

Svi ozlijeđeni prevezeni su vozilom hitne medicinske pomoći u bolnicu u Pakracu. Stanje stradalih za sada nije poznato.

Županijska cesta na mjestu nesreće zatvorena je za sav promet, a očevid je u tijeku. Policija poziva građane na oprez i korištenje alternativnih prometnih pravaca.