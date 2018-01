'Pičila' me u venu': Izmamila je bivšeg dečka iz kuće i ubila ga

U ponedjeljak na varaždinskom Županijskom sudu kreće postupak protiv Nuše Bunić (21), optužene da je u noći 15. lipnja 2017. nožem usmrtila Nikolu Tureka (30).

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Njegove posljednje riječi zabilježene su u službi 112 koja je u 3.21 primila njegov poziv.

- Moje ime je Nikola Turek, vozim se iz Drave prema hitnoj, cura me pičila u vratnu venu - rekao je Turek, javlja Jutarnji.

Nušu terete da je 15. lipnja na varaždinskom području na livadi „pri Beli Kipi“ ubola 30-godišnjeg Tureka u lijevu stranu vrata i prerezala mu karotidnu arteriju. Zatim je pobjegla s mjesta događaja, a nesretni mladić je počeo obilno krvariti, pao je u hipovolemični šok, zadobio moždani udar, te je dva dana kasnije preminuo u varaždinskoj bolnici.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Turekovo ubojstvo šokiralo je cijelo Varaždinsku županiju i šire. 'Bajker' i njegova bivša djevojka su se u vremenu do 23 do 3.30 sata u noći s 14. na 15. lipnja na Belim Kipima posvađali i fizički sukobili u njegovom autu. Nakon što ga je izbola nožem pobjegla je, a on se uz otvorenu ranu autom ipak uspio dovesti do Kumičićeve ulice u gradu gdje ga je pronašao jedan prolaznik te obavijestio medicinsku pomoć i policiju.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Mještani su pričali da su Nuša i Nikola prekinuli ljubavnu vezu godinu i pol prije nego ga je ubila. Te ga je noći navodno izmamila iz kuće prijeteći samoubojstvom. Od prekida njihove veze, Nikola je pokušao ostati u prijateljskom odnosima s njom iako ga je, kako su pričali njegovi prijatelji, često uznemiravala i nakon prekida. No, on je ipak htio ostati s njom u kontaktu jer je znao da ima problema pa se brinuo za njezinu sigurnost. Kada je prohodao s drugom djevojkom i njoj je Nuša često dosađivala.

Nuša je policiji rekla da je bivšeg ubila u samoobrani, pa je istovremeno protiv bivšeg dečka podnijela kaznenu prijavu.