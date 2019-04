Kaos između Buzina i Lučkog: Počele gužve, kolona je 13 km

Policija je završila očevid prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Buzin. Zbog pojačanog prometa se stvorila i kolona dugačka 13 kilometara.

- Povodom blagdana Uskrsa pojačan promet očekujemo tijekom dana na gradskim prometnicama i obilaznicama, glavnim cestovnim pravcima uključujući autoceste A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb, Istarski ipsilon, Jadransku magistralu (DC8) na prilazima gradova i mjesta, te trajektnih luka i pristaništa, na graničnim prijelazima sa Slovenijom na ulasku u RH i BiH na izlasku iz RH, uz mogućnost povremenih zastoja i vožnje u koloni na dionicama cesta na kojima traju radovi - upozorava Hrvatski autoklub.

Zbog produženog vikenda, velike su prometne gužve u cijelom Zagrebu što pokazuje i Google karta:

Foto: Google Maps

Pazite na bicikliste, motocikliste...

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama bit će: 19. travnja od 15 do 23 sata, 20. travnja od 15 do 23 sata i 22. travnja od 14 do 23 sata. Zabrana se odnosi na državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj)...itd., ali na autocestama i na državnoj cesti DC1, zabrana nema.

Uz povoljne vremenske uvjete u prometu se očekuje veći broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.