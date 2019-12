Nova Bandićeva namještaljka: Vrte lovu i na ljetnim kućicama

Ljeto na Zrinjevcu je bila odskočna daska i iako nije tako financijski isplativo kao Advent, Denis Mohenski je preko njega ušao u puno isplativiji posao s kućicama na Adventu.

Kaže nam to osoba koja je imala priliku surađivati s jednim od "kraljeva Adventa" Denisom Mohenskim. 24sata su detaljno razotkrila kako se dodjeljuju kućice za “Advent u Zagrebu” na kojim se okreću milijuni kuna. Nema nikakvog natječaja, a oni koji dobivaju lokacije su poznati unaprijed i redom su vezani ili za ljude Milana Bandića ili za šeficu Turističke zajednice Martinu Bienenfeld.

Gradu Zagrebu pravo postavljanja ugostiteljskih i trgovačkih kućica plate siću, prosječno 3300 kuna, a onda ugostiteljima iznajmljuju po cijenama od 28.000 pa čak i do 100.000 kuna. Grad gubi barem 10 milijuna kuna zbog neraspisivanja natječaja. Svi ostali veliki gradovi u Hrvatskoj imaju natječaj i zarađuju od gradske imovine. Tako Split zaradi 100.000 kuna više od zakupa lokacija za 19 kućica, nego Zagreb na njih 228.

Gradonačelnik Milan Bandić je izbjegao natječaj koji je striktno propisan gradskom odlukom tako što su podobni proglasili posebne manifestacije unutar Adventa. A onda je gradonačelnik dodijelio središte grada bez ikakvog natječaja.

Nakon serije naših tekstova, USKOK provodi izvide o tom pogodovanju, a Bandić je ugostiteljima koji se žale da plaćaju reket obećao natječaj sljedeće godine.

No, sada otkrivamo da isti model koji vrijedi po zimi, vrijedi i ljeti.

Jednom kućicom isplati cijelu manifestaciju

Konkretno, radi se o manifestaciji “Ljeto na Zrinjevcu” koju od 2016. godine organizira ugostitelj Denis Mohenski zvani Deno. On do te godine nije imao pristup lukrativnim poslovima, vodio je mali bistro na zagrebačkoj Remizi, ali USKOK je tada dignuo optužnice za namještanje poslova na Adventu protiv dotadašnje ekipe povezane s Gradom. Mohenski je došao kao zamjena. Nakon organizacije manifestacija mu je krenulo, sagradio je i vilu od 10 milijuna kuna u Istri.

Ljeto na Zrinjevcu odvija se po istom principu kao i mnogo unosniji Advent u Zagrebu. Već godinama se na isti način “kralju Adventa” Denisu Mohenskom dodjeljuje iznimno atraktivna javna lokacija. Bez natječaja, naravno. Mohenski Gradu plaća sitniš, i to u pola cijene, a zauzvrat kućice u najljepšem parku u centru grada iznajmljuje po višestruko većim cijenama. Također, od Grada i Turističke zajednice dobiva i dodatne stotine tisuća kuna za organizaciju manifestacije.

Na kraju, Deno “preprodajom” samo jedne kućice može isplatiti trošak cijele manifestacije.

Sve u pola cijene

Ljeto na Zrinjevcu održava se od 2016. i od tada je, direktnom i neposrednom odlukom Milana Bandića, u Deninim rukama. Te prve godine, Deno je od Grada dobio i dodatnih 150 tisuća kuna subvencije za organizaciju manifestacije. I od tada masno zarađuje.

Primjerice, ove godine je za postavljanje 14 kućica na Zrinjevcu platio Gradu samo 28 tisuća kuna. Prema ugovorima koje imamo, samo na najmu jedne od njih, pokrio je cijeli trošak manifestacije. Točan iznos nećemo otkriti zbog zaštite ugostitelja. Neobično, svake sljedeće godine je zauzimao sve veću površinu parka svojim sve većim kućicama, a Gradu plaćao sve manje. Razlog tomu je zato što ga je gradonačelnik proglasio manifestacijom od posebnog interesa. To znači da je Mohenski sve plaćao u pola cijene.

I uz sve to, kako nam kažu oni koji su radili s Denom, dobivao je dodatne stotine tisuća kuna od Turističke zajednice.

Svake godine sve više kućica po manjoj cijeni

Zanimljivo je kako je svake godine Deno od Bandića dobivao sve više kućica po sve nižoj cijeni. U 2017. Bandić mu je dodijelio 12 ugostiteljskih kućica uz brojne stolice, stolove i suncobrane. Zauzvrat, Mohenski je morao platiti nešto više od 43 tisuće kuna.

Već sljedeće godine, Deno dobiva 13 kućica za 35 tisuća kuna. Naposljetku, ove godine dobio je 14 kućica za nešto više od 28 tisuća kuna. I ne samo to. Kako se povećavao broj kućica, tako je rasla i njihova površina. Za usporedbu, ugostiteljske kućice su prije dvije godine bile dimenzija 6,4 kvadrata, dok su neke od njih ove godine narasle na čak 24 kvadrata. Ostatak poslovanja je istovjetan adventskom: Mohenski te jeftino plaćene kućice dalje iznajmljuje ugostiteljima po osjetno višim cijenama, uz dodatnu financijsku potporu od Grada i Turističke zajednice.

Jedan od ugostitelja nam je ispričao kako mu se Deno pohvalio da je 2017. godine od Turističke zajednice dobio čak 200 tisuća kuna za organizaciju Ljeta na Zrinjevcu. Poslali smo upit Turističkoj zajednici i zatražili precizne brojke o financiranju ove manifestacije, ali do zaključenja ovog članka nismo dobili odgovor.

Već smo pisali kako se nekim ugostiteljima uvjetuje sudjelovanje na Ljetu na Zrinjevcu ako žele imati kućicu na Adventu.

- Uvjetuju nam da ih pratimo u svim projektima. Ako dođeš i sudjeluješ na ranijem festivalu, onda će ti ponuditi i Advent. Ako odbiješ, teško da možeš sudjelovati na sljedećem Adventu - ispričao nam je jedan ugostitelj koji je prije nekoliko godina zakupio kuću kod Dene.

- Došao sam kod njega dogovarati Advent, a on mi je prigovorio zašto nisam sudjelovao na festivalu ‘Ljeto na Zrinjevcu’ te godine. Tamo je bilo najavljeno dvadesetak kućica, a najam jedne je stajao više od 40 tisuća kuna. Nije mi bilo isplativo. Rekao sam mu da mi se činilo preskupo i da su ga organizirale neke žene koje ne poznajem. A on mi je otkrio da on stoji iza svega, samo što je angažirao agenciju da odradi posao - ispričao nam je taj ugostitelj.

Kumek i ekipa

Redatelj Dario Juričan koji je osvojio 88.000 glasova na predsjedničkim izborima, objavio je video baš s ovogodišnjeg “Ljeta na Zrinjevcu”. Video je nazvao “Ujedinjeni adventski poduhvat” i uvod je u njegov film Kumek o Milanu Bandiću. Video prikazuje Bandića, Denisa Mohenskog, ali i USKOK-ove optuženike i svjedoke kako ležerno razgovaraju na manifestaciji. S njima je i Zdravko Krajina, Bandićev vozač i veza s Mohenskim.

- Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, Uskokova redovna mušterija i u slobodno vrijeme rezač etiketa, dolazi na otvaranje Ljeta na Zrinjevcu kojeg organizira kralj zagrebačkog Adventa s najvećim brojem kućica - Denis Mohenski. Veza Mohenskog i Bandića je Bandićev vozač Zdravko Krajina. Krajina se privatno druži s Mohenskim, bio mu je između ostalog i na otvaranju vile u Novigradu. U slobodno vrijeme Krajina zarađuje sa svojom tvrtkom Eko sajam rentanjem štandova na glavnom zagrebačkom Trgu. Krajina je dao prema navodima Uskoka kao svjedok u aferi Agram, u kojoj je Bandić prvooptuženi, lažni iskaz - opisao je Juričan.

Uz piće za jednim od stolova manifestacije ležerno uz piće razgovaraju s Mohenskim i Robert Ljutić, drugi USKOK-ov optuženik iz Ureda gradonačelnika. Ali ono što je neobično je da je su s njima u društvu i Anita i Darko Tuček. Anita, inače sestra HSLS-ovcke Đurđe Adlešič i Darko su vlasnici karlovačke tvrtke Fest koja se bavi upravo iznajmljivanjem kućica kojih dio je i na Adventu i drugim manifestacijama u Zagrebu i Hrvatskoj. Međutim, prema USKOK-ovoj optužnici iz 2015. godine, bračni par Darko i Anita Tuček su svjedočili u USKOK-u kako su morali dati mito ako su željeli raditi u Zagrebu.

Darko Tuček je opisao kako je htio organizirati manifestaciju “Zagrebački karneval”, a gradonačelnik Milan Bandić mu je osobno rekao da može organizirati manifestaciju, ali da se javi njegovom suradniku Zdenku Antunoviću. I tek nakon toga može dobiti odobrenja.

Tuček nam je rekao da on nije promijenio svoj iskaz na sudu. Objasnio je da su na manifestaciji “Ljeto na Zrinjevcu” bili jer je njihova tvrtka postavljala kablove.

- Naša tvrtka Fest pruža usluge svim pravnim osobama, pa je pružila i uslugu kabliranja i struje na Zrinjevcu i Adventu u Zagrebu. Mi jako malo sudjelujemo na Adventu, iznajmili smo samo objekte, tzv. kontejnere na Trgu bana Jelačića - kaže Tuček.

Milan Bandić se jučer osvrnuo ona video koji je objavljen, ali rekao je da se ne bavi Juričanom.

- Mali ljudi se bave drugim ljudima, prosječni o stvarima, a veliki o budućnosti. Ako hoćete biti u novinama i medijima samo pljunite Bandića i vi ćete to prenijeti. Ja se ne bavim s drugim ljudima, drugi se bave sa mnom, ja sam rješenje, a ne problem - rekao je Bandić.

