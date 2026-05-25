Izmjena zakona: Češka zaoštrila pravila za ukrajinske izbjeglice

Češka vlada u ponedjeljak je odobrila izmjenu zakona kojom bi se pooštrila pravila za boravak i financijsku potporu ukrajinskim izbjeglicama, rekavši da tako reagira na zloupotrebu pomoći i percepciju po kojoj izbjeglice u nekim pogledima imaju prednost u odnosu na lokalno stanovništvo.

Zemlja s više od deset milijuna stanovnika primila je 385.000 ukrajinskih izbjeglica, rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomir Metnar na konferenciji za novinare.

Po podacima EU-a, Češka ugošćuje najveći broj ukrajinskih izbjeglica po glavi stanovnika u Europskoj uniji.

Metnar je rekao da je vladin cilj pooštriti pravila kada je posrijedi humanitarna pomoć i dozvola boravka u zemlji kako bi se isključili oni koji ondje ne žive kontinuirano. Ukinut će se i iznimka po kojoj su ukrajinski automobili oslobođeni tehničkih pregleda.

Prijedlozi trebaju odobrenje parlamenta.

Metnar je rekao i da bi u rasprave u Europskoj uniji o produljenju zaštite izbjeglica nakon ožujka 2027. trebalo uključiti ​​prijedloge o smanjenju zaštite, što bi omogućilo da se iz programa isključe vojno sposobni muškarci, s obzirom na nedostatak vojnog osoblja u Ukrajini i ljudi dostupnih za rad na obnovi.