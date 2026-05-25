Obavijesti

News

Komentari 3
OBRAZLOŽILI ZAŠTO

Izmjena zakona: Češka zaoštrila pravila za ukrajinske izbjeglice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izmjena zakona: Češka zaoštrila pravila za ukrajinske izbjeglice
Foto: MICHELE TANTUSSI/REUTERS

Zemlja s više od deset milijuna stanovnika primila je 385.000 ukrajinskih izbjeglica, rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomir Metnar na konferenciji za novinare...

Češka vlada u ponedjeljak je odobrila izmjenu zakona kojom bi se pooštrila pravila za boravak i financijsku potporu ukrajinskim izbjeglicama, rekavši da tako reagira na zloupotrebu pomoći i percepciju po kojoj izbjeglice u nekim pogledima imaju prednost u odnosu na lokalno stanovništvo.

Zemlja s više od deset milijuna stanovnika primila je 385.000 ukrajinskih izbjeglica, rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomir Metnar na konferenciji za novinare.

SUSRET U ČEŠKOJ Brnabić o naoružavanju Srbije: 'Mi smo vojno neutralna zemlja'
Brnabić o naoružavanju Srbije: 'Mi smo vojno neutralna zemlja'

Po podacima EU-a, Češka ugošćuje najveći broj ukrajinskih izbjeglica po glavi stanovnika u Europskoj uniji.

Metnar je rekao da je vladin cilj pooštriti pravila kada je posrijedi humanitarna pomoć i dozvola boravka u zemlji kako bi se isključili oni koji ondje ne žive kontinuirano. Ukinut će se i iznimka po kojoj su ukrajinski automobili oslobođeni tehničkih pregleda.

Prijedlozi trebaju odobrenje parlamenta.

Metnar je rekao i da bi u rasprave u Europskoj uniji o produljenju zaštite izbjeglica nakon ožujka 2027. trebalo uključiti ​​prijedloge o smanjenju zaštite, što bi omogućilo da se iz programa isključe vojno sposobni muškarci, s obzirom na nedostatak vojnog osoblja u Ukrajini i ljudi dostupnih za rad na obnovi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'
NAŠLI GA MRTVOG

UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka.  Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt...
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026