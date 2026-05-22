SUSRET U ČEŠKOJ

Brnabić o naoružavanju Srbije: 'Mi smo vojno neutralna zemlja'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Na sigurnosnoj konferenciji GLOBSEC u Pragu u fokusu su bile nove sigurnosne okolnosti unutar NATO saveza, promjene američke politike prema Europi, ali i ubrzano naoružavanje država regije

Svi se naoružavaju pa se i Srbija naoružava. Srbija je vojno neutralna zemlja i želi to ostati. Ako itko ima razloga za obrambeno naoružavanje, onda je to Srbija.

Rekla je to u petak predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je branila vojno jačanje Srbije te pritom prozvala Hrvatsku zbog suradnje s Kosovom i Albanijom. Pristala je razgovarati za RTL Danas tijekom boravka na sigurnosnoj konferenciji GLOBSEC u Pragu. Ondje su u fokusu su bile nove sigurnosne okolnosti unutar NATO saveza, promjene američke politike prema Europi, ali i ubrzano naoružavanje država regije.

Brnabić je ustvrdila da Srbija nema alternativu osim dodatnog ulaganja u obranu jer, kako kaže, za razliku od susjednih država nije članica nijednog vojnog saveza.

Prema procjenama iznesenima na konferenciji, Srbija će tijekom 2024. i 2025. godine za vojsku izdvojiti čak 2,8 milijardi eura, čime prednjači među državama zapadnog Balkana. Zemlja posljednjih godina intenzivno kupuje naoružanje iz različitih izvora – od Francuske i Kine do Rusije i Izraela. Među najznačajnijim akvizicijama ističu se francuski borbeni avioni Rafale, koje nabavlja i Hrvatska, kao i kineske hipersonične rakete, prve takve vrste u Europi.

Sugovornici iz vojnih krugova u Srbiji smatraju da predsjednik Aleksandar Vučić kupnjom oružja istodobno gradi političke odnose i osigurava međunarodnu podršku država od kojih nabavlja vojnu opremu.

Brnabić je posebno kritizirala vojnu suradnju Hrvatske, Albanije i Kosova, ustvrdivši da takvi sporazumi ne doprinose stabilnosti regije.

- Ne smatram da je korektno od Hrvatske pomagati da se krše rezolucije UN-a - rekla je, referirajući se na sigurnosnu suradnju Zagreba, Tirane i Prištine.

Dodala je kako Beograd još nije dobio jasno objašnjenje svrhe tog sporazuma te ocijenila "zanimljivim“ činjenicu da se, prema njezinim riječima, sigurnosno povezivanje odvija "oko centralne Srbije“.

Na primjedbu da Srbija također razvija vojnu suradnju s Mađarskom, Brnabić je odgovorila da se radi o "potpuno drugačijoj vrsti sporazuma“ te naglasila kako Srbija ima oblike vojne suradnje i s Hrvatskom.

Istodobno, konferenciju u Pragu obilježile su i rasprave o odnosima unutar NATO-a te sve nepredvidljivijim potezima američkog predsjednika Donald Trump. Saveznici sve otvorenije upozoravaju da Washington važne sigurnosne odluke donosi bez prethodne koordinacije unutar Saveza.

Poljski dužnosnici pritom tvrde da jačanje američke vojne prisutnosti u Poljskoj nije slučajno, nego rezultat dugoročnog političkog i obrambenog približavanja administraciji Donalda Trumpa, uključujući povećana izdvajanja za obranu i kupnju američkog oružja.

Uoči nadolazećeg NATO samita u Ankari, sve je jasnije da će pitanje lojalnosti saveznika, obrambenih ulaganja i odnosa prema aktualnim krizama postati jedna od ključnih tema unutar Saveza.

