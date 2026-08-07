Izmjene za tramvajske linije ZET-a, asfaltiraju križanje Vukovarske i Savske u Zagrebu

Zagrepčane u subotu očekuju izmjene u tramvajskom prometu zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara. Radovi će trajati od 8 do 16 sati, a u tom će razdoblju tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 djelomično prometovati izmijenjenim trasama. Bez tramvajskog prometa bit će Savska cesta u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od Ulice grada Vukovara do Studentskog centra.

Linija 4 vozit će na relaciji Savski most – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Branimirova – Draškovićeva – Dubec, a u povratku preko Draškovićeve, Glavnog kolodvora i Savske ceste do Savskog mosta.

Linija 5 prometovat će skraćeno, između Prečkog i Savskog mosta.

Linija 14 iz Mihaljevca će redovnom trasom voziti prema Zapruđu, a zatim preko Jadranskog mosta, Savske ceste, Ulice grada Vukovara, Autobusnog kolodvora, Branimirove, Glavnog kolodvora, Vodnikove, Frankopanske, Trga bana Jelačića i Draškovićeve natrag prema Mihaljevcu.

Linija 17 iz Prečkog će prometovati Savskom cestom i Ulicom grada Vukovara prema Autobusnom kolodvoru, zatim Branimirovom i Draškovićevom do Trga žrtava fašizma, a potom preko Trga bana Jelačića, Frankopanske i Savske natrag prema Prečkom.

Za vrijeme radova tramvajsko stajalište Zagrepčanka, koje se nalazi u zoni zahvata, kao ni stajalište Studentski centar – istok, neće biti u funkciji.