Matić: Da idem protiv Kolinde, slogan bi mi bio 'Gore ne može'

Član SDP-ova Predsjedništva i bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić gostovao je u studiju 24sata. U novom sazivu Europskog parlamenta on će biti jedini zastupnik koji je bio u logoru. Prvo je prokomentirao rezultate europskih izbora.

- Nismo očekivali, mi u SDP-u, nadali smo se tri mandata, ali dobili smo četiri. Jako smo zadovoljni, i to se vidjelo u izbornoj noći - rekao je Matić na početku razgovora.

Smatra da su četiri mandanta za HDZ katastrofa te dodaje kako nije za koaliranje ni ikakve izborne kombinacije s HDZ-a: 'Kako je Račan rekao 'izbori se mogu izgubiti, obraz ne smije'.

- Ova Vlada počiva na ucjeni i trgovini. Meni je muka kad dolazim u Hrvatski Sabor. Jedan od razloga zašto se mičem je jer ne mogu više to gledati. Dobio sam jako puno glasova, i to od istaknutih branitelja. Ipak, ima dobrih i normalnih branitelja, ali ima i onih glasnih manjina - kaže Fred Matić.

- Ima četrdesetak ljudi koji maltretiraju zemlju. Čelni ljudi braniteljskih udruga iz HDZ-a - dodao je Matić.

- Jedna od najglupljih teorija je 'on krade, al bar je naš'. U ovoj Vladi svatko ima neku aferu. Teško mi se sad sjetiti uopće nekoga tko nema aferu - kaže Matić.

- HDZ je promijenio Andreja Plenkovića. To nije isti čovjek od 2015. U borbi za vlast krenuo je s nekakvom Tuđmanovom retorikom. Ne stoji mu to. Ono dizanje ruku, prijetnje, pokazivanje prstom. On si time čini medvjeđu uslugu. Upropastio se kod ljudi, glumiš, vidi se. Imaš svoje biračko tijelo, njemu se obraćaj - rekao je Matić.

- Teško je komentirati Zorana Milanovića. SDP nema još nijednog predsjedničkog kandidata. Morat će imati kandidati. Meni je teško reći tko je favorit. Između Josipovića i Milanovića ne mogu birati. Jednom sam bio ministar, drugome savjetnik i ja bi njih podržao - rekao je Matić i komentirao rad predsjednice Grabar-Kitarović.

- Teška ispraznost. Predsjednik nema nekih velikih ovlasti. Ona je pričala o svemu osim što je njena dužnost. Bila je na stotinjak putovanja, to je najbolje kad se makne, najmanju štetu čini - rekao je i osvrnuo se na Milana Bandića.

- Bandić smatra ljudima budalama. I ide do kraja. Ono što on čini ljudima... Pogledajte samo njegove plakate. On čvrsto vjeruje u ono što radi - kaže Matić.

Podsjetimo, SDP je na izborima za EU Parlament osvojio četiri mjesta, jednako kao i HDZ. Osim njega, zastupnici su postali i njegovi stranački kolege Tonino Picula, Biljana Borzan i Romana Jerković.

Matić je nedavno izjavio kako smatra da je SDP prošao 'katarzu' i da je na putu do potpunog oporavka. Podsjetimo, Matić je na europskim izborima dobio 13.371 glas, od čega 3162 u Zagrebu, u kojem živi.