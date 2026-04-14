Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽNA VIJEST

Iznenada preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave Cromarisa

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Predsjednik tročlane Uprave 'Cromarisa' postao je 1. travnja 2021. godine, kada je naslijedio Gorana Markulina

Iznenada je preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave "Cromarisa", kompanije u sastavu Adris Grupe, jedne od najvećih tvrtki za proizvodnju bijele mediteranske ribe na europskom tržištu, prenosi Slobodna Dalmacija. 

Rođen je u Slavonskom Brodu 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije. Kao pripravnik zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju. Osnutkom TDR-a d.o.o. preuzima funkciju direktora operacija, gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO-a "Hrvatskih duhana" d.d. i "Istragrafike" d.d. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. diplomirao je na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Prodajom TDR-a d.o.o. 2015. postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobacca. Od lipnja 2020. zaposlen je u "Adris grupi" d.d. kao direktor za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte.

Predsjednik tročlane Uprave "Cromarisa" postao je 1. travnja 2021. godine, kada je naslijedio Gorana Markulina.

Iz Adris Grupe očekuje se i službeno priopćenje nakon iznenadne smrti predsjednika uprave.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026