Predsjednik tročlane Uprave 'Cromarisa' postao je 1. travnja 2021. godine, kada je naslijedio Gorana Markulina
Iznenada preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave Cromarisa
Iznenada je preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave "Cromarisa", kompanije u sastavu Adris Grupe, jedne od najvećih tvrtki za proizvodnju bijele mediteranske ribe na europskom tržištu, prenosi Slobodna Dalmacija.
Rođen je u Slavonskom Brodu 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije. Kao pripravnik zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju. Osnutkom TDR-a d.o.o. preuzima funkciju direktora operacija, gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO-a "Hrvatskih duhana" d.d. i "Istragrafike" d.d. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. diplomirao je na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni.
Prodajom TDR-a d.o.o. 2015. postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobacca. Od lipnja 2020. zaposlen je u "Adris grupi" d.d. kao direktor za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte.
Predsjednik tročlane Uprave "Cromarisa" postao je 1. travnja 2021. godine, kada je naslijedio Gorana Markulina.
Iz Adris Grupe očekuje se i službeno priopćenje nakon iznenadne smrti predsjednika uprave.
