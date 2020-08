Izračun: Pogledajte koliko će vam rasti plaća u 2021. godini

Dok se čekaju rezovi, čeka se izmjena Zakona o porezu na dohodak po kojemu bi svima plaće trebale rasti u 2021. Marić, kaže, mirovine su sigurne, no mirovinski sustav također zahtijeva “pravi make over”

<p>Neovisno o situaciji izazvanoj koronom, treba poravnati plaće jer ti ljudi u javnom sektoru nose golemi teret, a i važno je zbog kupovne moći. Nema više mjesta za odgađanje.</p><p>Kaže nam to predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata <strong>Krešimir Sever</strong>.</p><p>Sindikati očekuju poziv Vlade po tom pitanju.</p><h2>Muke po Mariću</h2><p>Ne žele odustati od 4 posto povišice koja je bila dogovorena prije korona krize. Zbog pandemije su sindikati pristali da se dogovoreni model 2+2 posto, po kojemu su plaće trebale rasti u lipnju i listopadu, odgodi do nekih boljih vremena.</p><p>- Odustajanje od rasta plaća nikako ne bi bilo dobro jer to direktno utječe i na gospodarstvo, odnosno smanjenje potrošnje - jasan je Sever.</p><p>Ministra financija <strong>Zdravka Marića</strong> čeka mučan posao - sastavljanje proračuna za 2021. nakon ove turbulentne pandemijske godine. Ništa konkretno još i ne može reći osim onoga što je već napomenuo, a što nitko ne voli čuti:</p><p>“Sve je podložno rezovima, osim mirovina”.</p><h2>Plaće će rasti, evo i koliko</h2><p>Dok se čekaju rezovi, čeka se izmjena Zakona o porezu na dohodak po kojemu bi svima plaće trebale rasti u 2021., kako navodimo dolje u tablicama.</p><p>Inače, u Hrvatskoj trenutačno imamo 1,556.826 osiguranika i 1,240.619 umirovljenika.</p><p><em><strong>Tablica: Koliko će nam rasti plaće</strong></em></p><h2>Mirovine su sigurne</h2><p>Marić, kaže, mirovine su sigurne, no mirovinski sustav također zahtijeva “pravi make over”, odnosno veliku reformu.</p><p>Alardovićev prethodnik, <strong>Marko Pavić</strong>, iskusio je što znači pokušati mijenjati postojeće stanje. A od svega napravljenog, iz Sindikata umirovljenika Hrvatske, kažu da je ipak napravio jednu dobru stvar.</p><p>- Napravio je da se može zatražiti od HZZO-a i HZMO-a izračun prosječne mirovine po prvom i drugom stupu. Iako je vjerovao da će zbog 15 posto gotovine, koje su obećali isplatiti onima koji ostaju korisnici drugog stupa, čime pristaju i na manje mirovine, zadržati umirovljenike u drugom stupu, lani ih je čak 60 posto prešlo u prvi stup. Jednostavno su izračunali da im se to više isplati jer im je tako mirovina veća - kaže nam predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović.</p><h2>Imamo skoro 8700 umorovljenika mlađih od 24 godine</h2><p>Na stranicama Državnog zavoda za mirovinsko osiguranje, između ostalog, u tablicama za lipanj stoji kako imamo gotovo 8700 umirovljenika mlađih od 24 godine, a više od 1700 su između 24 i 34 godine.</p><p>O kakvim se to umirovljenicima radi pojašnjava Jasna A. Petrović.</p><p>- Radi se o invalidnim osobama i djeci pokojnih umirovljenika koji studiraju pa su naslijedili mirovinu dok ne diplomiraju. Po tome sam i ja odmah nakon srednje škole postala penzioner. No kod statističkih podataka treba preciznije navoditi o čemu se radi jer u protivnom dolazi do dezinformacija - kaže Petrović.</p><p>Dodaje kako tako ispada da najmlađi korisnik “partizanske” mirovine ima 18 godina.</p><p>- Iza takvih podataka obično se krije neka teška sudbina, a u konkretnom slučaju se radi o dečku kojega je djed uzdržavao jer je ostao sam - dodala je.</p>