Izrael: Crveni križ je predao tijelo još jednog taoca iz Gaze

"Izrael je primio, putem Crvenog križa, lijes s tijelom jednog mrtvog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (služba unutarnje sigurnosti) unutar Pojasa Gaze", objavio je u priopćenju ured izraelskog premijera.

U njemu se dodaje da je tijelo prebačeno u Izrael na identifikaciju.

Ako se potvrdi identitet, to će značiti da su posmrtni ostaci 12 talaca još uvijek u Gazi, a Hamas navodi prepreke u njihovom lociranju u ruševinama koje su ostale nakon borbi.

Izvor Hamasa rekao je ranije da se radi o izraelskom taocu čije je tijelo "pronađeno danas u Pojasu Gaze i predano Crvenom križu".

Pronalaženje i predaja tijela preminulih talaca u Gazi jedna je od prepreka planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.

Glasnogovornik izraelske vlade rekao je u nedjelju da palestinska militantna skupina zna gdje se nalaze tijela.

Izrael je u nedjelju dopustio ulazak egipatskog tehničkog tima koji će surađivati ​​s Crvenim križem na lociranju tijela.