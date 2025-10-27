Izrael je u ponedjeljak navečer objavio da je Crveni križ vojsci predao tijelo još jednog taoca iz Gaze, u skladu sa sporazumom o primirju koji predviđa povratak svih talaca, živih i mrtvih
Izrael: Crveni križ je predao tijelo još jednog taoca iz Gaze
"Izrael je primio, putem Crvenog križa, lijes s tijelom jednog mrtvog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (služba unutarnje sigurnosti) unutar Pojasa Gaze", objavio je u priopćenju ured izraelskog premijera.
U njemu se dodaje da je tijelo prebačeno u Izrael na identifikaciju.
Ako se potvrdi identitet, to će značiti da su posmrtni ostaci 12 talaca još uvijek u Gazi, a Hamas navodi prepreke u njihovom lociranju u ruševinama koje su ostale nakon borbi.
Izvor Hamasa rekao je ranije da se radi o izraelskom taocu čije je tijelo "pronađeno danas u Pojasu Gaze i predano Crvenom križu".
Pronalaženje i predaja tijela preminulih talaca u Gazi jedna je od prepreka planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.
Glasnogovornik izraelske vlade rekao je u nedjelju da palestinska militantna skupina zna gdje se nalaze tijela.
Izrael je u nedjelju dopustio ulazak egipatskog tehničkog tima koji će surađivati s Crvenim križem na lociranju tijela.
