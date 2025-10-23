Izrael i dalje ne pušta strane novinare u Pojas Gaze

Premda je pred najvišim sudom u Jeruzalemu održano saslušanje u vezi sa zahtjevom Udruge stranih novinara (FPA) da se novinarima dopusti putovanje u opkoljeni obalni pojas, sud je izraelskoj vladi odobrio dodatnih 30 dana za iznošenje jasnog stava. FPA je u četvrtak reagirala s razočaranjem i optužila Izrael da koristi taktiku odugovlačenja.

Pristup Pojasu Gaze u potpunosti je pod kontrolom Izraela. Od početka sukoba u Gazi prije više od dvije godine, strani novinari mogli su samo sporadično posjećivati ​​Pojas Gaze s izraelskom vojskom, a prikazana su im samo vrlo specifična područja.

Američki predsjednik Donald Trump zalagao se u kolovozu da Izrael novinarima odobri pristup Pojasu Gaze.

U kolovozu 2025. u izraelskim napadima na bolnicu Naser na jugu Pojasa Gaze, među ostalim žrtvama ubijeno je petero novinara.

U tom su napadu ubijeni novinar Ahmed Abu Aziz, Mariam Dagga, freelancerica za Associated Press, Mohamed Salama, snimatelj Al Jazeere, Husam al Masri, suradnik Reutersa i Moaz Abu Taha.

Američka agencija Associated Press je u priopćenju povodom smrti svoje suradnice Mariam Dagge napisala da je Mariam izvještavala o naporima liječnika bolnice Naser da spase djecu koja umiru od gladi.

Prema podacima Palestinskoga novinarskog sindikata Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023.