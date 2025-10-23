Obavijesti

Izrael i dalje ne pušta strane novinare u Pojas Gaze

Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Međunarodni novinari još uvijek nemaju slobodan pristup razorenom Pojasu Gaze, čak ni nakon sporazuma o prekidu vatre u sukobu u Gazi

Premda je pred najvišim sudom u Jeruzalemu održano saslušanje u vezi sa zahtjevom Udruge stranih novinara (FPA) da se novinarima dopusti putovanje u opkoljeni obalni pojas, sud je izraelskoj vladi odobrio dodatnih 30 dana za iznošenje jasnog stava. FPA je u četvrtak reagirala s razočaranjem i optužila Izrael da koristi taktiku odugovlačenja.

Pristup Pojasu Gaze u potpunosti je pod kontrolom Izraela. Od početka sukoba u Gazi prije više od dvije godine, strani novinari mogli su samo sporadično posjećivati ​​Pojas Gaze s izraelskom vojskom, a prikazana su im samo vrlo specifična područja.

Američki predsjednik Donald Trump zalagao se u kolovozu da Izrael novinarima odobri pristup Pojasu Gaze. 

U kolovozu 2025. u izraelskim napadima na bolnicu Naser na jugu Pojasa Gaze, među ostalim žrtvama ubijeno je petero novinara.

NIZ NAPADA VIDEO Izrael izveo val udara na Gazu, 18 mrtvih. Ovo je dosad najozbiljnije kršenje primirja
VIDEO Izrael izveo val udara na Gazu, 18 mrtvih. Ovo je dosad najozbiljnije kršenje primirja

U tom su napadu ubijeni novinar Ahmed Abu Aziz,  Mariam Dagga, freelancerica za Associated Press, Mohamed Salama, snimatelj Al Jazeere, Husam al Masri, suradnik Reutersa i Moaz Abu Taha.

Američka agencija Associated Press je u priopćenju povodom smrti svoje suradnice Mariam Dagge napisala da je Mariam izvještavala o naporima liječnika bolnice Naser da spase djecu koja umiru od gladi. 

Prema podacima Palestinskoga novinarskog sindikata Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023.

