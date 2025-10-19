VIDEO Izrael izveo val udara na Gazu, 18 mrtvih. Ovo je dosad najozbiljnije kršenje primirja

Izrael je izveo niz napada na Gazu u nedjelju, rekavši da obustavlja ulazak humanitarne pomoći u enklavu kao odgovor na napade na svoje snage u kojima su poginula dva vojnika, u dosad najozbiljnijem kršenju primirja dogovorenog uz pomoć SAD-a. Nakon toga, izraelska je vojska nagovijestila da zaustavlja napade, priopćivši da je počela ponovno provoditi prekid vatre u Gazi "koji je Hamas prekršio".

Stanovnici Gaze i lokalne zdravstvene vlasti rekli su da je u izraelskim zračnim napadima i tenkovskoj paljbi u enklavi ubijeno najmanje 18 osoba, uključujući i najmanje jednu ženu. Izraelska vojska rekla je da je gađala Hamasove mete duž enklave uključujući zapovjednike, borce, tunele i skladišta oružja nakon što su militanti ispalili protutenkovsku raketu te zapucali na izraelsku vojsku, ubivši dva vojnika.

U barem jednom napadu pogođena je škola u kojoj su se štitile raseljene osobe u području Nuseirata, rekli su stanovnici. Oružano krilo Hamasa reklo je da je predano sporazumu o primirju, i da nije svjesno sukoba u Rafi, te da nije u kontaktu sa skupinama ondje od ožujka. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je naredio vojsci da žestoko odgovori na ono što je nazvao Hamasovim kršenjem primirja.

Put prema miru nesiguran

Izraelski sigurnosni dužnosnik rekao je da je ulazak humanitarne pomoći u Gazu zaustavljen do daljnjega, nakon onoga što je nazvao Hamasovim očiglednim kršenjem sporazuma o primirju. Međutim, izraelski mediji izvještavaju da će se ulazak pomoći nastaviti u ponedjeljak nakon američkog pritiska.

U strahu od prekida primirja, neki Palestinci požurili su kupiti hranu na glavnoj tržnicu u Nuseiratu, a obitelji su napustile svoje domove u Kan Junisu i otišle niže na jug, nakon obližnjih zračnih napada.

Foto: Ramadan Abed

Napadi su podsjetili na izraelski napad nakon dogovorenog primirja s Hezbolahom krajem 2024. godine, kraće od tjedan dana nakon stupanja na snagu primirja i nakon međusobnih optužbi o prekršaju primirja, iako se primirje otad uvelike održalo.

Posljednje primirje propalo je u ožujku nakon gotovo dva mjeseca relativnog smiraja kad je Izrael ponovno pokrenuo svoje zračne napade. Ministar obrane Israel Katz rekao je da će biti ucrtana "žuta linija" gdje će se prema sporazumu o primirju povući izraelska vojska i da će bilo kakvo kršenje primirja ili pokušaj prelaska linije biti dočekan paljbom.

U subotu je Izrael rekao da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji je trebao biti otvoren ovaj tjedan, ostati zatvoren i da će njegovo otvaranje ovisiti o tome hoće li Hamas ispuniti svoje obveze prema sporazumu. Izrael kaže da Hamas presporo predaje tijela ubijenih talaca. Hamas je prošli tjedan pustio svih 20 živućih talaca te je predao 12 od 28 tijela umrlih talaca. Skupina kaže da nema interesa u zadržavanju tijela preostalih talaca i da je potrebna posebna oprema da se ta tijela pronađu pod ruševinama.

Ključna pitanja poput razoružanja Hamasa, buduće vladavine nad Gazom i dolaska međunarodnih "stabilizacijskih snaga" te stvaranja palestinske države još nisu razriješena.