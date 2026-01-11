Izrael i Hamas pripremaju se za nastavak rata u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) izradile su planove za pokretanje vojnih operacija u Gazi u ožujku, rekli su neimenovani izraelski dužnosnik i arapski diplomat za The Times of Israel. Krhko primirje u Pojasu Gaze na snazi ​​je od 10. listopada, nakon što su se Izrael i Hamas dogovorili o planu od 20 točaka, koji je podržao Washington, kako bi se okončale borbe koje traju više od dvije godine.

Neimenovani diplomat rekao je da operacija neće napredovati bez potpore Sjedinjenih Država, koje se zalažu za drugu fazu primirja, u okviru koje Hamas treba položiti oružje i trebaju biti raspoređene međunarodne stabilizacijske snage. Izraelski plan usredotočio bi se na grad Gazu, s ciljem pomicanja takozvane žute linije, koja predstavlja novu podjelu teritorija u Pojasu Gaze.

Prema Wall Street Journalu, Hamas se također priprema za obnovu borbi. Skupina je započela obnovu nekih od svojih oštećenih podzemnih tunela, izvijestio je list pozivajući se na neimenovane arapske i izraelske dužnosnike.

Hamas također ima nova sredstva za plaćanje svojih boraca i regrutiranje novih, dodaje se. Izraelski dužnosnici rekli su američkom listu da je Izrael spreman dati više vremena za provedbu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Međutim, citiran je drugi dužnosnik koji je rekao da odluka o novim ratnim planovima ovisi o izraelskom političkom vodstvu. Izraelska vojska, unatoč primirju i dalje izvodi napade tvrdeći da cilja vodstvo Hamasa u Gazi.