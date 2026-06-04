Izrael i Libanon dogovorili su primirje, hoće li se sad držati?

Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, navodi se u zajedničkom priopćenju sa Sjedinjenim Državama koje je u srijedu objavio State Department nakon pregovora održanih u Washingtonu.

Primirje je uvjetovano potpunim prekidom vatre od strane militantne skupine Hezbolah povezane s Iranom te povlačenjem svih njezinih pripadnika iz sektora južno od rijeke Litani, navodi se u izjavi. Dvije strane su se već prošlog mjeseca dogovorile o primirju, ali sukobi su se nastavili.

Izrael je u ožujku izvršio invaziju na Libanon u potrazi za Hezbolahom, koji je preko granice izvodio napade kao potporu Teheranu.

Iran je poručio da neće pristati na sporazum o okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, započetog krajem veljače, osim ako primirje ne bude obuhvaćalo i Libanon.

Libanon i Izrael također su se složili nastaviti izravne pregovore radi izgradnje međusobnog povjerenja i rješavanja drugih otvorenih pitanja, navodi se u priopćenju objavljenom u srijedu.