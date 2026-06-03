Nema primirja između Izraela i Hezbolaha: Šest mrtvih u novim napadima dronova u Libanonu

U izraelskim napadima dronovima u srijedu ubijeno je najmanje šest osoba u južnom Libanonu, a južno od Bejruta pogođen je automobil, rekli su libanonski sigurnosni izvori, dok je Izrael izjavio da je presreo neprijateljsku letjelicu koju je vjerojatno poslao Hezbolah.

Neprijateljstva su se nastavila unatoč sporazumu objavljenom u ponedjeljak kojem je posredovao SAD, prema kojemu se Izrael treba suzdržati od napada na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha, dok ta skupina koju podržava Iran treba zaustaviti prekogranične napade.

Izraelska vojska izjavila je da je neprijateljska letjelica prešla u sjeverni Izrael iz Libanona. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da se najvjerojatnije radi o dronu koji je lansirao Hezbolah. Skupina nije preuzela odgovornost.

Libanonski sigurnosni izvori rekli su da su izraelski dronovi u srijedu pogodili najmanje 10 vozila diljem južnog Libanona. U napadu na prometnicu u blizini obalnog grada Tira ubijeno je šest osoba, izvijestili su libanonsko ministarstvo zdravstva i libanonski državni mediji.

U drugom je napadu pogođen automobil na glavnoj obalnoj autocesti u području Haldea, nekoliko kilometara južno od Bejruta, ozlijedivši dvije osobe.

Izraelska vojska još nije odgovorila na pitanja o napadima dronovima koja je uputio Reuters.

Napad u srijedu najbliži je Bejrutu otkako je američki predsjednik Donald Trump zatražio od Izraela da ne napada libanonsku prijestolnicu, prema sporazumu koji su on i libanonsko veleposlanstvo u Washingtonu objavili u ponedjeljak.

Iran je zatražio prekid vatre u Libanonu kao dio eventualnog sporazuma s SAD-om o okončanju šireg rata te je posljednjih dana sugerirao da bi mogao izravno intervenirati u znak podrške Hezbolahu ako Izrael nastavi ili pojača napade u Libanonu.

Hezbolah je ranije zaprijetio napadom na izraelske gradove Tel Aviv i Haifu ako Izrael napadne Bejrut, njegova južna predgrađa ili libanonsku dolinu Beku, rekao je u srijedu dužnosnik Hezbolaha Mahmoud Komati za katarsku televizijsku postaju Al Arabi, prenijela je agencija dpa.

"Hezbolah neće prihvatiti ništa manje od sveobuhvatnog završetka rata", rekao je dužnosnik Hezbolaha Bilal Lakis za dpa.

Rekao je da ta šijitska organizacija također neće dopustiti izraelskoj vojsci slobodno kretanje po Libanonu kopnom, zrakom ni morem, niti će dopustiti Izraelu stvaranje "de facto okupacije u južnom Libanonu".

Primirje je na snazi ​​u Libanonu od travnja, a izraelski i libanonski predstavnici sudjeluju u pregovorima u Washingtonu s ciljem rješavanja sukoba između Izraela i Hezbolaha. Predstavnici skupine nisu uključeni u pregovore.

Razgovori bi se trebali nastaviti u srijedu, objavio je glasnogovornik američkog State Departmenta, rekavši da je cilj sastanka postići sveobuhvatan sporazum o suverenitetu Libanona i sigurnosti Izraela.