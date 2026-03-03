UN poziva sve strane rata na Bliskom Istoku da se urazume

Ujedinjeni narodi pozvali su u utorak sve strane da se "urazume" i okončaju rat na Bliskom istoku koji diljem regije sije strah i paniku među civilima. Voditelj ureda UN-a za ljudska prava Volker Tuerk rekao je da je "duboko šokiran" načinom na koji sukob utječe na civile. "Strah, panika, tjeskoba koju doživljavaju milijuni ljudi na Bliskom istoku i šire opipljivi su, a mogli su se u potpunosti izbjeći", rekla je njegova glasnogovornica Ravina Shamdasani na konferenciji za novinare u Ženevi. "Situacija se pogoršava i širi iz sata u sat, čime se ostvaruju naši najgori strahovi."

Tuerk je "duboko šokiran utjecajem koji raširena neprijateljstva imaju na civile i infrastrukturu otkako su u subotu Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran, potom Iran uzvratio državama diljem regije, kao i naknadnim ulaskom Hezbolaha u sukob", rekla je glasnogovornica.

Dužnosnik je pozvao sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, spriječe daljnju eskalaciju i poduzmu sve izvedive mjere za zaštitu civila i kritične infrastrukture.

"Povratak za pregovarački stol jedini je način da se stane na kraj ubijanju, destrukciji i očaju", rekla je Shamdasani.

Tuerk "moli sve strane da se vrate pameti i okončaju ovo nasilje", dodala je.

UN-ova dužnosnica je rekla da su zakoni rata jasni: civili i civilni objekti zaštićeni su, a sve države i sve naoružane skupine moraju se pridržavati zakona.

Napad na žensku školu

U napadu na školu za djevojčice u gradu Minabu na jugu Irana ubijeno je 168 ljudi, tvrde iranske vlasti.

Tuerk poziva na brzu, nepristranu i temeljitu istragu napada.

"Teret istrage je na snagama koje su izvele napad. Pozivamo ih da objave nalaze i pobrinu se za odgovornost i obeštećenje za žrtve", rekla je Shamdasani.

Ured UN-a za ljudska prava ranije je izrazio ozbiljnu zabrinutost za iranske građane, "s obzirom na dosadašnje mjere vlade koja ne preže pred ubojstvima onih koji se protive njihovoj vladavini".

Pozvao je i na hitno obnavljanje telekomunikacijskih usluga, rekavši da mnogi Iranci ponovno nisu u mogućnosti pristupiti internetu i nužnim informacijama dok neprijateljstva traju.

"Također smo zabrinuti za dobrobit stotina političkih zatvorenika koji se i dalje prijekim sudom drže u Iranu. Moraju se poduzeti svi napori kako bi se osigurala njihova zaštita i pozivamo na njihovo brzo puštanje na slobodu,“ apelira Ured UN-a.