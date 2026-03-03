Obavijesti

News

Komentari 2
ŽELE OKONČANJE SUKOBA

UN poziva sve strane rata na Bliskom Istoku da se urazume

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
UN poziva sve strane rata na Bliskom Istoku da se urazume
Foto: Amr Alfiky

Tijekom sukoba u Iranu i regiji ubijeno je stotine civila, a Ujedinjeni narodi traže hitnu zaštitu ljudi i infrastrukture

Admiral

Ujedinjeni narodi pozvali su u utorak sve strane da se "urazume" i okončaju rat na Bliskom istoku koji diljem regije sije strah i paniku među civilima.  Voditelj ureda UN-a za ljudska prava Volker Tuerk rekao je da je "duboko šokiran" načinom na koji sukob utječe na civile. "Strah, panika, tjeskoba koju doživljavaju milijuni ljudi na Bliskom istoku i šire opipljivi su, a mogli su se u potpunosti izbjeći", rekla je njegova glasnogovornica Ravina Shamdasani na konferenciji za novinare u Ženevi. "Situacija se pogoršava i širi iz sata u sat, čime se ostvaruju naši najgori strahovi."

Pokretanje videa...

Fujairah 00:47
Fujairah | Video: 24sata/Reuters

Tuerk je "duboko šokiran utjecajem koji raširena neprijateljstva imaju na civile i infrastrukturu otkako su u subotu Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran, potom Iran uzvratio državama diljem regije, kao i naknadnim ulaskom Hezbolaha u sukob", rekla je glasnogovornica.

MJERA NAKON NAPADA Iranske škole zatvorili do kraja ožujka, uvode online nastavu
Iranske škole zatvorili do kraja ožujka, uvode online nastavu

Dužnosnik je pozvao sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, spriječe daljnju eskalaciju i poduzmu sve izvedive mjere za zaštitu civila i kritične infrastrukture.

"Povratak za pregovarački stol jedini je način da se stane na kraj ubijanju, destrukciji i očaju", rekla je Shamdasani.

Tuerk "moli sve strane da se vrate pameti i okončaju ovo nasilje", dodala je.

UN-ova dužnosnica je rekla da su zakoni rata jasni: civili i civilni objekti zaštićeni su, a sve države i sve naoružane skupine moraju se pridržavati zakona.

Pokretanje videa...

Golestanska palača u Teheranu 02:47
Golestanska palača u Teheranu | Video: 24sata/Reuters
MOGUĆI DODATNI LETOVI Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima
Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima

Napad na žensku školu

U napadu na školu za djevojčice u gradu Minabu na jugu Irana ubijeno je 168 ljudi, tvrde iranske vlasti. 

Tuerk poziva na brzu, nepristranu i temeljitu istragu napada.

"Teret istrage je na snagama koje su izvele napad. Pozivamo ih da objave nalaze i pobrinu se za odgovornost i obeštećenje za žrtve", rekla je Shamdasani.

Pokretanje videa...

Iran, masovna grobnica 00:37
Iran, masovna grobnica | Video: 24sata/Reuters
SMIRUJE NAPETOSTI Putin upozorava Iran: Prenijet će zabrinutost arapskih čelnika zbog napada na naftu
Putin upozorava Iran: Prenijet će zabrinutost arapskih čelnika zbog napada na naftu

Ured UN-a za ljudska prava ranije je izrazio ozbiljnu zabrinutost za iranske građane, "s obzirom na dosadašnje mjere vlade koja ne preže pred ubojstvima onih koji se protive njihovoj vladavini".

Pozvao je i na hitno obnavljanje telekomunikacijskih usluga, rekavši da mnogi Iranci ponovno nisu u mogućnosti pristupiti internetu i nužnim informacijama dok neprijateljstva traju.

Pokretanje videa...

Izrael: Rupa na zgradi nakon iranskog raketnog napada 02:32
Izrael: Rupa na zgradi nakon iranskog raketnog napada | Video: 24sata/Reuters
CIJENE NAFTE RASTU Eksplozije u Teheranu i Bejrutu, tržišta u padu: Svijet strahuje oko toga koliko će trajati rat
Eksplozije u Teheranu i Bejrutu, tržišta u padu: Svijet strahuje oko toga koliko će trajati rat

"Također smo zabrinuti za dobrobit stotina političkih zatvorenika koji se i dalje prijekim sudom drže u Iranu. Moraju se poduzeti svi napori kako bi se osigurala njihova zaštita i pozivamo na njihovo brzo puštanje na slobodu,“ apelira Ured UN-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: 'Iran želi razgovarati. Rekao sam im: Prekasno je!'
IZ MINUTE U MINUTU

Trump: 'Iran želi razgovarati. Rekao sam im: Prekasno je!'

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
USKOK U AKCIJI

Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026