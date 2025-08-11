Izrael najsnažnije napao Gazu u zadnjih par tjedana

Palestinci u ponedjeljak izvještavaju o najsnažnijem izraelskom bombardiranju u nekoliko tjedana istočno od grada Gaze, nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da očekuje „prilično brz” kraj proširene ofenzive.

U ofenzivi je kod bolnice Al Šifa ubijeno šestero novinara, uključujući dopisnika Al Jazeere Anasa al-Šarifa, prenosi agencija dpa.

Svjedoci prenose da su izraelski tenkovi i zrakoplovi gađali Sabru, Zejtun i Šedžaju, tri istočna predgrađa Gaze na sjeveru enklave, zbog čega je velik broj ljudi morao pobjeći prema zapadu.

Dio stanovnika rekao je da je noć na ponedjeljak bila jedna od najgorih u nekoliko tjedana, strahujući od mogućnosti dublje ofenzive u njihovom gradu za koji se vjeruje da je dom za milijun Palestinaca.

Izraelska vojska priopćila je da napada militante Hamasa. Zasad nema znakova da je prema Gazi krenula i kopnena ofenziva, u sklopu nedavno odobrenog plana izraelskog sigurnosnog kabineta kojim se želi uspostaviti kontrola nad tim područjem usprkos protivljenju dijela izraelskog društva, vojske i međunarodne zajednice.

„Zvučalo je kao da se rat vratio”, rekao je 25-godišnji Amr Salah Reutersu putem aplikacije za komunikaciju.

Netanyahu je u nedjelju objavio da je uputio vojsku da ubrza svoje planiranje nove ofenzive.

„Želim da rat završi što je prije moguće te sam zato uputio IDF da skrati rok za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom”, naglasio je izraelski premijer.

Netanyahu je rekao da će nova ofenziva biti usredotočena na grad Gazu koju je proglasio „prijestolnicom terorizma” Hamasa.

Također je pokazao na kartu i sugerirao da bi iduća meta moglo biti obalno područje središta Pojasa jer se, tvrdi, i tamo nalaze militanti Hamasa.

Njemačka je u petak zbog izraelskog plana najavila da zaustavlja izvoz oružja u Izrael, a Italija je upozorila da bi nova ofenziva mogla biti izraelski „Vijetnam”.