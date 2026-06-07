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Primirje nije dugo trajalo

Izrael napao Bejrut nakon granatiranja Hezbolaha

Piše HINA,
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Izrael napao Bejrut nakon granatiranja Hezbolaha
Foto: Mohamed Azakir

Izrael i Libanon dogovorili su prije nekoliko dana način provedbe primirja. No Hezbolah je odbacio dogovorene uvjete i ubrzo ponovno pokrenuo nove napade

Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbolah granatirao Izrael, rekli su u nedjelju premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz. Netanyahu i Katz rekli su da je vojska ciljala stožere "terorista".

Na videozapisima svjedoka vide se gusti oblaci dima u napučenom predgrađu Bejruta poznatom kao Dahieh, koje se smatra uporištem libanonskog pokreta Hezbolaha.

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Izrael je značajno smanjio napade na Libanon nakon što je sredinom travnja na snagu stupilo primirje. I američki predsjednik Donald Trump najavio je da je dogovoren prekid izraelskih napada u tom području, kao i prekid napada Hezbolaha na Izrael.

Izrael i Libanon dogovorili su prije nekoliko dana način provedbe primirja. No Hezbolah je odbacio dogovorene uvjete i ubrzo ponovno pokrenuo nove napade.

Libanonska vlada nije strana u sukobu i ima ograničen utjecaj na proiranski Hezbolah koji nije bio uključen u pregovore o prekidu vatre.

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