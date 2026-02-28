Vlada Izraela je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima
Izrael napao Iran. Oni odmah odgovorili: 'Odgovor će biti razoran. Pripremamo odmazdu'
Iran se priprema za odmazdu nakon jutrošnjih napada Izraela i Irana, rekao je dužnosnik iz Teherana za novinsku agenciju Reuters. Dužnosnik je agenciji rekao da će "odgovor biti razoran".
Nije jasno što to konkretno znači niti koje bi mete Iran mogao gađati.
Izrael je je objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije. SAD sudjeluje u udarima, potvrdili su američki dužnosnici.
Vlada Izraela je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.
