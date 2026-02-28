Obavijesti

PRIKLJUČIO SE I SAD

Izrael napao Iran. Oni odmah odgovorili: 'Odgovor će biti razoran. Pripremamo odmazdu'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: WANA

Vlada Izraela je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima

Iran se priprema za odmazdu nakon jutrošnjih napada Izraela i Irana, rekao je dužnosnik iz Teherana za novinsku agenciju Reuters. Dužnosnik je agenciji rekao da će "odgovor biti razoran".

Teheran 00:55
Teheran | Video: 24sata/Reuters

Nije jasno što to konkretno znači niti koje bi mete Iran mogao gađati.

Izrael je  je objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije. SAD sudjeluje u udarima, potvrdili su američki dužnosnici. 

Foto: twitter

Vlada Izraela je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

