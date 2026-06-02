BLISKI ISTOK

Izrael napao Libanon iako je Trump psovao Netanyahua

Piše Filip Sulimanec,
Izrael napao Libanon iako je Trump psovao Netanyahua
Foto: Aziz Taher

Mir s Iranom mogao bi ostati nedostižan, s obzirom na to da Teheran sukob u Libanonu ne promatra kao izolirano bojište, već kao sastavni dio šireg, izravnog rata

U najnovijim izraelskim napadima u južnom Libanonu poginulo je najmanje četiri ljudi, prenosi državna Nacionalna novinska agencija (NNA). U gradu Jebchitu, dvojica Sirijaca poginula su u napadu na rasadnik biljaka u kojem su radili. Također, dron je pogodio motocikl u Ulici mučenika Sabre u Toulou te automobil u četvrti Dhi’at al-Arab u Ansaru, pri čemu je poginulo još dvoje ljudi, piše Al Jazeera.

People inspect the damage in the aftermath of an Israeli strike, in Tyre
Prema izvješću NNA-a, broj poginulih u jučerašnjem napadu na bolnicu Jabal Amel u Tiru porastao je na četiri osobe, dok je 50 ljudi ozlijeđeno. Bolnički odjeli, parkirna garaža i okolne zgrade pretrpjeli su značajna oštećenja, a NNA napominje kako su ovi podaci tek "preliminarni".

Izraelske snage izvele su višestruke zračne udare na Nabatieh, jedan od najvećih gradova u južnom Libanonu. Ovaj grad, koji predstavlja glavno strateško središte Hezbollaha, izraelske su snage opkolile proteklih dana dok njihove trupe nastavljaju napredovati prema sjeveru. Izraelski napadi zabilježeni su i diljem šireg okruga Nabatieh, u sklopu proširenja izraelske okupacije okolnih područja. 

Izraelska vojska izvijestila je o dronovima na sjeveru zemlje. Uključile su se i sirene koje upozoravaju Izraelce na napade.

Ova eskalacija dodatno komplicira ionako napete diplomatske odnose na globalnoj razini. Prema diplomatskim izvorima, američki predsjednik Donald Trump oštro je i uz psovke kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog širenja sukoba u Libanonu, smatrajući da takvi potezi potkopavaju regionalnu stabilnost i napore za postizanje primirja. Analitičari upozoravaju da bi trajni mir s Iranom mogao ostati nedostižan, s obzirom na to da Teheran sukob u Libanonu ne promatra kao izolirano bojište, već kao sastavni dio šireg, izravnog rata između Irana i njegovih saveznika protiv Izraela.

