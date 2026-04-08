Obavijesti

News

Komentari 6
NAKON PRIMIRJA

Izrael: 'Ništa još nije gotovo'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Cornwell

Ministar vanjskih poslova Gideon Saar poručuje da su stavovi Washingtona i Teherana i dalje jako udaljeni

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar je u srijedu rekao da ništa nije "gotovo" nakon sporazuma o prekidu vatre između Washingtona i Teherana, dodajući da su njihovi stavovi jako udaljeni. "Ništa još nije gotovo", kazao je Saar za izraelsku državnu televiziju Kan 11. "Ne vidim kako je moguće približiti pozicije Sjedinjenih Američkih Država i Irana", dodao je. Izrael je u srijedu bombardirao Libanon snažnije nego ikada od početka rata, pri čemu su, po najnovijim podacima, poginule 254 osobe, objavile su libanonske vlasti. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je ranije u priopćenju reklo da libanonska vlada besramno "napada Izrael jer čini upravo ono što su sami trebali napraviti: djelovati protiv Hezbolaha".

Libanonska milicija Hezbolah, saveznik Irana, trebala je biti razoružana prema sporazumu o prekidu vatre iz 2024., no to zasad nije ostvareno.

PUNO MRTVIH U NAPADIMA
Usred američko-izraelskog rata protiv Irana, ponovo je eskalirao sukob između Hezbolaha i Izraela.

Izraelski vojni izvori tvrde da je milicija u mjesec dana lansirala oko 6000 raketa, minobacačkih granata i bespilotnih letjelica na izraelske mete.

"Nakon tisuća napada na Izrael s njihovog teritorija, oni ne nude ispriku. Umjesto toga, postavljaju zahtjeve", nastavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

"Nisu razoružali Hezbolah. Nisu učinili to niti ga sprečavaju da gađa Izrael".

TKO JE POBJEDNIK U RATU?
"Vrijeme je da se poduzmu koraci protiv Hezbolaha. Djelima, a ne riječima. Ako netko nije sposoban to učiniti, onda barem ne bi trebao smetati", kaže se u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026