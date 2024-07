Izrael objavio: Pokrenuli smo napad u Bejrutu, gađali smo zapovjednika Hezbolaha

Izraelske vlasti objavile su kako su pokrenule napad u libanonskom gradu Bejrutu te da su ciljali zapovjednika Hezbolaha kojeg optužuju za smrtonosni napad na Golanskoj visoravni, piše CNN.

People gather near a site hit by what security sources said was a strike on Beirut's southern suburbs | Foto: Mohamed Azakir

Jaka eksplozija čula se u utorak u južnim predgrađima Bejruta, javlja Hezbolahova TV agencija Al Manar.

To područje je uporište militantnih skupina koje podupire Iran.