SPORAZUM O PREKIDU VATRE

Izrael obustavio napad na selo u južnom Libanonu, nakon zahtjeva libanonske vojske

Piše HINA,
Izrael obustavio napad na selo u južnom Libanonu, nakon zahtjeva libanonske vojske
Foto: Amir Cohen

Izrael obustavlja napad na selo u Libanonu nakon intervencije libanonske vojske! Sporazum o prekidu vatre na kušnji dok se strane optužuju za kršenje

Izrael je u subotu obustavio planirani napad na selo u južnom Libanonu nakon što je libanonska vojska zatražila pristup lokaciji kako bi "riješila kršenje" sporazuma o prekidu vatre, rekao je glasnogovornik izraelske vojske.

Ranije tog dana Izrael je izdao upozorenje na evakuaciju za selo Januh prije onoga što je nazvao planiranim napadom na infrastrukturu militantne skupine Hezbolah.

"Nakon što je izdano upozorenje, libanonska vojska... zatražila je dopuštenje za ponovni pristup navedenoj lokaciji za koju je proglašeno kršenje, kako bi se riješilo kršenje sporazuma", rekao je glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee na arapskom jeziku na platformi X.

"Izraelske obrambene snage odlučile su to dopustiti i u skladu s tim zračni napad je privremeno zamrznut", dodao je.

Izrael i Libanon su 2024. godine dogovorili prekid vatre uz posredovanje SAD-a, čime je okončan više od godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha koji je kulminirao izraelskim napadima koji su ozbiljno oslabili militantnu skupinu koju podržava Iran. Od tada su strane razmjenjivale optužbe zbog kršenja sporazuma.

U utorak je Izrael pogodio ono što je opisao kao infrastrukturu Hezbolaha u nekoliko područja južnog Libanona.

Izrael i Libanon poslali su civilne izaslanike u vojni odbor koji prati prekid vatre, što je korak prema ispunjavanju višemjesečnog američkog zahtjeva da prošire pregovore u skladu s bliskoistočnom mirovnom agendom predsjednika Donalda Trumpa.

