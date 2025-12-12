Obavijesti

EUROSONG U KRIZI

Piše Dora Pek,
Nakon Neme i irski pobjednik vratit će eurovizijski trofej
Foto: YouTube/PIXSELL

Nemo se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i iznio je dobro svoj slučaj, i kao potpora odlučio sam vratiti svoj trofej, rekao je Charlie McGettigan

Nakon što je pobjednik Eurosonga 2024., švicarski glazbenik Nemo, objavio da vraća svoj pobjednički trofej Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU), isti je potez najavio i irski pjevač Charlie McGettigan. McGettigan je s Paulom Harringtonom pobijedio na Eurosongu 1994. godine, a odluku o vraćanju nagrade objavio je na društvenim mrežama.

- Nemo se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i iznio je dobro svoj slučaj, i kao potpora odlučio sam vratiti svoj trofej - izjavio je McGettigan, čija se zemlja također povukla s natjecanja. Dodao je da mora pronaći nagradu koju su im uručili tijekom pobjede, a nakon toga će je poslati EBU-u.

McGettigan i Harrington bili su među potpisnicima otvorenog pisma u kojem su tražili da Izrael bude isključen s Eurosonga zbog političkih razloga. Povlačenje Irske iz natjecanja izazvalo je reakcije, a Harrington je rekao da će ova odluka imati dugoročne posljedice za Eurosong.

- Ovo je velika stvar za sve koje Eurosong dotiče.Već smo bili izvan natjecanja, nismo se kvalificirali i slično. Gledajte, bilo je problema i prije, bilo je bojkota i povlačenja još prije mnogo godina, čak i vezanih uz sustav glasovanja. Ovo će imati utjecaj - rekao je Harrington za RTÉ.

Sve je počelo 4. prosinca, kad je Europska radiodifuzijska unija (EBU) potvrdila da će Izrael sudjelovati na Eurosongu 2026. godine. Sudjelovanje Izraela na Eurosongu postalo je problematično prvenstveno zbog rata u Gazi, koji je potaknuo snažne reakcije javnosti i brojnih umjetničkih udruga diljem Europe. Mnogi smatraju da je neprimjerno da zemlja uključena u tako ozbiljan sukob sudjeluje u natjecanju koje se predstavlja kao glazbeni događaj bez političkih poruka.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo
Foto: Leonhard Foeger

Situaciju dodatno zaoštravaju navodi da je izraelska vlada pokušala utjecati na javno glasovanje na prošlogodišnjem Eurosongu, što je otvorilo pitanja o transparentnosti i poštenju natjecanja. Zbog kombinacije ratnih okolnosti, pritiska javnosti i sumnji u integritet glasovanja, Izraelov nastup izaziva velike podjele među natjecateljima i gledateljima, što mnoge zemlje navodi na povlačenje. Dosad su to učinile Irska, Nizozemska, Slovenija, Španjolska i Island.

