IZAZVALI REAKCIJE

Izrael odobrio osnivanje 19 novih naselja na palestinskoj Zapadnoj obali

Piše HINA,
Foto: MUSSA QAWASMA/REUTERS

Kao cilj su naveli "blokiranje uspostave terorističke palestinske države"

Izraelske vlasti su u nedjelju objavile da su odobrile gradnju 19 novih naselja na Zapadnoj obali, politika koja se intenzivirala od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023., a kao cilj su navele "blokiranje uspostave terorističke palestinske države"

Time će ukupan broj odobrenih naselja u protekle tri godine porasti na 69, prema priopćenju ureda krajnje desnog ministra financija Bezalela Smotricha, koji je i sam naseljenik te pobornik aneksije Zapadne obale koju je Izrael okupirao 1967.

Do najave je došlo nekoliko dana nakon izvješća glavnog tajnika Ujedinjenih naroda u kojem je zabilježen rekordan rast izraelskih naselja.

- Sigurnosni kabinet vlade je odobrio prijedlog ministra financija Bezalela Smotricha i ministra obrane Israela Katza da proglase i formaliziraju 19 novih naselja u Judeji i Samariji (Zapadnoj obali) - objavio je Smotrichev ured.

- Blokiramo osnivanje terorističke palestinske države na terenu. Nastavit ćemo razvijati, graditi i naseljavati zemlju svojih predaka - stoji u priopćenju.

Osim u Istočnom Jeruzalemu, koji je Izrael okupirao i anektirao, više od 500.000 Izraelaca trenutno živi u naseljima na Zapadnoj obali koja UN smatra nezakonitima prema međunarodnom pravu.

Naseljavanje se nastavilo tijekom svake izraelske vlade od 1967., a znatno je pojačano pod sadašnjom administracijom, osobito od početka rata u Gazi koji je izbio 7. listopada 2023. neviđenim upadom palestinske militantne organizacije Hamas u Izrael.

