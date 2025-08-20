Obavijesti

News

Komentari 1
GRADE STANOVE

Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale
Foto: JACK GUEZ

Međunarodna zajednica prošli je tjedan kritizirala mogućnost odobrenja tog kontroverznog projekta. UN i EU pozvali su Izrael da odustane od njegove realizacije

Izrael je u srijedu odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stanova na okupiranoj Zapadnoj obali što bi, po kritičarima plana, presjeklo taj palestinski teritorij na dva dijela i spriječilo osnivanje palestinske države s teritorijalnim kontinuitetom.

"Sretan sam što mogu objaviti da je prije nekih sat vremena civilna uprava odobrila planove za izgradnju četvrti E1!", priopćio je Guy Yifrah, gradonačelnik izraelskog naselja Maalea Adumima.

Međunarodna zajednica prošli je tjedan kritizirala mogućnost odobrenja tog kontroverznog projekta. UN i EU pozvali su Izrael da odustane od njegove realizacije.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich, krajnji desničar, pozvao je u četvrtak da se ubrza provedbu plana i anektira Zapadnu obalu, koju je Izrael okupirao 1967., kao odgovor na najavu nekoliko zemalja da će priznati palestinsku državu.

Izraelska nevladina organizacija koja se protivi naseljavanju okupiranih područja, "Mir sada", upozorila je da je riječ o "kobnom planu za budućnost Izraela i bilo kakve izglede za rješenje (izraelsko-palestinskog sukoba) s dvije države".

Izuzevši istočni Jeruzalem, koji je Izrael anektirao, na Zapadnoj obali živi gotovo tri milijuna Palestinaca, uz oko 500.000 Izraelaca u naseljima koje UN smatra nezakonitim po međunarodnom pravu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025