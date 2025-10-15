Obavijesti

DOLAZI 600 KAMIONA

Izrael otvara granični prijelaz, povećava se količina ulaska humanitarne pomoći u Gazu

Piše HINA,
Foto: STRINGER/REUTERS

Izrael je u utorak zaprijetio da će Rafah i dalje ostati zatvoren, navodeći kao razlog Hamasovo neispunjavanje obveza prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi. Ipak, u srijedu se predomislio

Izrael će u srijedu dopustiti otvaranje Rafaha, graničnog prijelaza u Gazi s Egiptom, i povećati količinu humanitarne pomoći koja dolazi u enklavu, izvijestila je javna televizija Kan, nakon što je Hamas predao još tijela umrlih talaca. Uz odobrenje izraelskih sigurnosnih službi, stanovnicima Gaze koji su napustili enklavu tijekom rata bit će prvi put dopušten povratak, a ostalima će biti dopušten prijelaz preko granice u Rafahu, izvijestio je Kan.

U Gazu će preko tog prijelaza ući oko 600 kamiona koji prevoze uglavnom hranu i medicinske potrepštine, kao i opremu potrebnu za popravak oštećene infrastrukture, javlja Kan.

NERVOZA U GAZI Tenzije u Gazi. Izraelska vojska zapucala. U Tel Avivu bijesni, Hamas predao samo četiri lijesa
Tenzije u Gazi. Izraelska vojska zapucala. U Tel Avivu bijesni, Hamas predao samo četiri lijesa

Nije bilo neposrednih komentara izraelskih ili palestinskih dužnosnika.

Izrael je u utorak zaprijetio da će Rafah i dalje ostati zatvoren, navodeći kao razlog Hamasovo neispunjavanje obveza prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi i predaju tijela ubijenih talaca koje je držao.

Nekoliko sati kasnije Hamas je putem Međunarodnog odbora Crvenog križa predao Izraelu četiri lijesa.

Tri su do sada identificirana kao izraelski taoci, ali postoje sumnje u vezi s četvrtim predanim tijelom, izvijestili su izraelski mediji.

