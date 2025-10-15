Izrael otvara granični prijelaz, povećava se količina ulaska humanitarne pomoći u Gazu

Izrael će u srijedu dopustiti otvaranje Rafaha, graničnog prijelaza u Gazi s Egiptom, i povećati količinu humanitarne pomoći koja dolazi u enklavu, izvijestila je javna televizija Kan, nakon što je Hamas predao još tijela umrlih talaca. Uz odobrenje izraelskih sigurnosnih službi, stanovnicima Gaze koji su napustili enklavu tijekom rata bit će prvi put dopušten povratak, a ostalima će biti dopušten prijelaz preko granice u Rafahu, izvijestio je Kan.

U Gazu će preko tog prijelaza ući oko 600 kamiona koji prevoze uglavnom hranu i medicinske potrepštine, kao i opremu potrebnu za popravak oštećene infrastrukture, javlja Kan.

Nije bilo neposrednih komentara izraelskih ili palestinskih dužnosnika.

Izrael je u utorak zaprijetio da će Rafah i dalje ostati zatvoren, navodeći kao razlog Hamasovo neispunjavanje obveza prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi i predaju tijela ubijenih talaca koje je držao.

Nekoliko sati kasnije Hamas je putem Međunarodnog odbora Crvenog križa predao Izraelu četiri lijesa.

Tri su do sada identificirana kao izraelski taoci, ali postoje sumnje u vezi s četvrtim predanim tijelom, izvijestili su izraelski mediji.