NERVOZA U GAZI

Tenzije u Gazi. Izraelska vojska zapucala. U Tel Avivu bijesni, Hamas predao samo četiri lijesa

Piše Filip Sulimanec, HINA,
Foto: Stringer

Vlasti u Gazi navode da je šest Palestinaca ubijeno u incidentima, a i Hamas je započeo odmazdu nakon prekida vatre i izlaska iz tunela

Izraelska vojska (IDF) objavila je kako je otvorila vatru nakon što se nekoliko neidentificiranih ljudi približilo žutoj liniji razgraničenja i tako došli u blizinu izraelskih vojnika na sjeveru Gaze.

 - Ranije danas (utorak) nekoliko osumnjičenih je uočeno kako prelazi žutu liniju i približava se snagama IDF-a koje djeluju na sjeveru pojasa Gaze, što predstavlja kršenje dogovora. Pokušaji da se osumnjičeni udalje nisu uspjeli, osumnjičeni nisu poslušali upozorenja i nastavili su se približavati snagama, koje su upotrijebile vatreno oružje kako bi uklonile prijetnju. Izvještaji o infiltraciji terorista na položaj IDF-a nisu točni. IDF poziva stanovnike Gaze da slijede upute i ne prilaze snagama raspoređenim u tom području - objavio je IDF.

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: Ebrahim Hajjaj

Izraelci bijesni

Vlasti u Gazi navode da je šest Palestinaca ubijeno u incidentima, a i Hamas je započeo odmazdu nakon prekida vatre i izlaska iz tunela. 

Dok Izrael pozdravlja vijest o puštanju na slobodu svih 20 preživjelih talaca iz Gaze, u utorak raste frustracija zbog povrata samo nekoliko tijela.

SVE PO STAROM Pokolj u Gazi. Hamas redom ubija sve koji mu se protive
Pokolj u Gazi. Hamas redom ubija sve koji mu se protive

Očekivalo se da Hamas, islamistička skupina koja drži taoce, možda u ponedjeljak neće moći odmah vratiti svih 28 preminulih. No izraelski vladini dužnosnici "šokirani su i frustrirani" nakon što su poslana tek četiri lijesa, izvijestio je novinski portal ynet.

Izrael traži "napredak" po tom pitanju najkasnije do utorka navečer, izvijestio je Times of Israel, premda nije objavljena službena potvrda ovog roka. Ni Hamas se nije službeno oglasio o statusu primopredaje.

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: Stringer

Međunarodni odbor crvenog križa objavio je u utorak da će posredovati povratku posmrtnih ostataka, upozoravajući istovremeno da se radi o "zahtjevnom pothvatu".

Izvori bliski Hamasu rekli su da su potrebni i dodatna oprema i vrijeme za izvlačenje tijela iz teško oštećenog Pojasa Gaze.

Izraelske vlasti ne vjeruju Hamasovim tvrdnjama po kojima ne mogu locirati ni vratiti tijela. Nekoliko izraelskih medija izvijestilo je kako Izrael sumnja da skupina drži tijela kao svojevrstan poticaj za daljnje pregovore.

Ministar obrane Israel Katz u ponedjeljak je optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre i upozorio na neutvrđene posljedice.

Istaknuo je da je Izrael ispunio svoj dio sporazuma pustivši u ponedjeljak gotovo 2000 zatočenih Palestinaca.

