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'OBNAVLJANJE PARTNERSTVA'

Izrael otvara veleposlanstvo u Ljubljani: Jačaju odnose nakon promjene vlasti u Sloveniji...

Piše HINA,
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Izrael otvara veleposlanstvo u Ljubljani: Jačaju odnose nakon promjene vlasti u Sloveniji...
Foto: Eva Korinkova

Nakon promjene vlasti u Sloveniji i dolaska desnog centra, Tel Aviv najavljuje jačanje diplomatskih veza i “obnavljanje partnerstva” nakon razdoblja zategnutih odnosa.

Izrael planira otvoriti veleposlanstvo u Sloveniji, rekao je kasno u četvrtak ministar vanjskih poslova Gideon Saar, kao znak zatopljavanja odnosa otkako je nova vlada desnog centra preuzela vlast u Ljubljani. Vlada premijera Janeza Janše vjerojatno će promijeniti smjer vanjske politike koji je nametnuo prethodnik mu, socijalni liberal, Robert Golob. Prethodna vlada priznala je palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. Slovenska je televizija također odbila sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju Eurovizije, kao što Eurosong nije ni emitirala, upravo zbog sudjelovanja te bliskoistočne zemlje. 

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"Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade, sada imamo priliku obnoviti, ojačati i produbiti pravo partnerstvo", objavio je Saar na X-u.

Prvom takvom misijom u Sloveniji, Izrael dobiva još jedno uporište u Europskoj uniji i NATO-u.

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