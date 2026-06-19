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KRŠENJE PREKIDA VATRE

Izrael pojačava napade na Libanon, poginulo 15 ljudi

Piše HINA,
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Izrael pojačava napade na Libanon, poginulo 15 ljudi
Foto: Gil Eliyahu

Sporazum poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona

Izraelska vojska napala je u petak jug Libanona i pritom ubila 15 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA, a Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tijekom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja, javlja Reuters. Stanovnici i domaći mediji rekli su da je u izraelskim zračnih napadima i granatiranju pogođeno nekoliko gradova u okrugu Nabatieh tijekom noći i rano u petak, u bombardiranju za koje je NNA rekla da je među najtežima u posljednjih nekoliko tjedana.

Izraelska vojska izjavila je da je napala ono što je opisala kao militante Hezbolaha i infrastrukturu na nekoliko južnih lokacija, kao odgovor na ponovljena kršenja prekida vatre skupine koju podržava Iran.

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Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu koja prikazuje proširenu zonu vojne kontrole u južnom Libanonu, izvan koje, kako je rekao, neće isključiti napade, čime se dovodi u pitanje američki privremeni mirovni sporazum s Iranom potpisanom u srijedu.

Sporazum poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona.

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Visoki izraelski dužnosnik rekao je da je Izrael u "tvrdoglavim pregovorima" s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa o zadržavanju trupa raspoređenih 10 km unutar južnog Libanona dok nastavlja operacije protiv Hezbolaha.

Izrael je odbacio pozive na povlačenje svojih snaga iz južnog Libanona, gdje Hezbolah nastavlja s napadima na izraelske položaje, a neki od njih koriste eksplozivne dronove koji su ovog tjedna ubili i ranili vojnike, navodi Reuters.

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