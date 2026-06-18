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Izrael pregovara sa SAD-om o zadržavanju vojske u Libanonu

Piše HINA,
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Izrael pregovara sa SAD-om o zadržavanju vojske u Libanonu
Foto: Zohra Bensemra

Izraelski dužnosnici tvrde da Tel Aviv nastoji zadržati svoje snage u južnom Libanonu unatoč privremenom sporazumu između SAD-a i Irana koji naglašava poštivanje suvereniteta Libanona.

Izrael pregovara sa SAD-om dok nastoji nastaviti s razmještajem trupa u južnom Libanonu, izjavila su u četvrtak za Reuters dva izraelska dužnosnika, uključujući visokog izraelskog dužnosnika bliskog premijeru Benjaminu Netanyahuu. Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti pregovora, dali su komentare dan nakon što su SAD i Iran potpisali privremeni sporazum koji, uz ostalo, poziva strane da osiguraju "teritorijalni integritet i suverenitet Libanona". Izrael je proširio invaziju na južni Libanon nakon što je libanonska milicija Hezbolah 2. ožujka otvorila vatru na Izrael u znak podrške svom savezniku Iranu. Od tada Izrael izvodi razorne zračne i kopnene napade tvrdeći da je njihov cilj iskorijeniti Hezbolah. 

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Teritorij koji je zauzeo u Libanonu, Gazi i Siriji Izrael opisuje kao "tampon zone" između sebe i svojih neprijatelja, što je ključni aspekt najnovije sigurnosne politike Izraela. Netanyahu je odbacio pozive Izraelu da se povuče s tih teritorija.

Visoki izraelski dužnosnik rekao je za Reuters da Izrael "vodi tvrdoglave pregovore" s Washingtonom o nastavku razmještaja trupa u južnom Libanonu.

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Dužnosnik je rekao da Izrael neće odustati od svojih stavova, uključujući zadržavanje trupa raspoređenih u području južno od libanonske rijeke Litani.

Drugi izraelski dužnosnik rekao je za Reuters da će ishod razgovora u konačnici ovisiti o tome hoće li američki predsjednik Donald Trump "odlučiti forsirati to pitanje" prijeteći posljedicama ako se Izrael ne bude pridržavao uvjeta privremenog sporazuma s Iranom.

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