DATUM NIJE POZNAT

Izrael: Pripreme za otvaranje prijelaza Rafaha su u tijeku

Piše hina,
Izrael i Egipat pripremaju otvaranje prijelaza Rafah s Gazom, ali datum je još nepoznat! Prolazak humanitarne pomoći preko Rafaha isključen, unatoč očekivanju otvaranja

Izraelska agencija za vojnu pomoć COGAT izjavila je u četvrtak da su u tijeku pripreme s Egiptom za otvaranje glavnoga graničnog prijelaza Rafaha s Gazom za kretanje ljudi, a datum će biti objavljen u kasnijoj fazi. Izrael je ranije upozorio da bi mogao držati Rafah zatvorenim i smanjiti pomoć palestinskoj enklavi jer Hamas, kako je naveo, presporo vraća tijela talaca.

Time se povećava rizik za primirje koje je zaustavilo dvogodišnji razorni rat i omogućilo oslobađanje svih živih talaca koje je držao Hamas.

COGAT, ogranak izraelske vojske koji nadgleda protok pomoći u Pojas Gaze, izjavio je da humanitarna pomoć i dalje ulazi na teritorij preko prijelaza Kerem Shalom s Izraelom i na drugim prijelazima.

DOLAZI 600 KAMIONA Izrael otvara granični prijelaz, povećava se količina ulaska humanitarne pomoći u Gazu
"Treba naglasiti da humanitarna pomoć neće prolaziti preko prijelaza Rafaha. To nikada nije dogovoreno ni u jednoj fazi", dodao je COGAT u izjavi poslanoj Reutersu.

Dva izvora rekla su Reutersu u srijedu da se očekuje da će se prijelaz Rafah otvoriti za ljude u četvrtak.

