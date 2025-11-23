Izrael projektilima gađao šefa stožera Hezbollaha u Bejrutu!

Izraelski ratni zrakoplovi izveli su u nedjelju poslijepodne snažan i kirurški precizan napad na južna predgrađa Bejruta, ciljajući glavnu ulicu u četvrti Haret Hreik, koja je desetljećima poznata kao neosvojivo uporište Hezbollaha. Prema prvim informacijama, meta ovog nenadanog udara bio je Haytham Ali Tabatabai, visokorangirani vojni zapovjednik i stvarni šef stožera ove skupine, kojeg Izrael smatra ključnom figurom u pokušajima ponovnog naoružavanja organizacije nakon prošlogodišnjeg rata.

Napad je izveden bez prethodnog upozorenja, što je presedan od stupanja na snagu primirja u studenom 2024. godine. Projektili su pogodili stambenu zgradu u gusto naseljenom području, ostavljajući za sobom kaos, dim i ruševine, dok spasioci i dalje tragaju za preživjelima u oštećenim stanovima na trećem i četvrtom katu.

Udar bez najave u središtu Dahiyeha

Za razliku od prijašnjih operacija kada je izraelska vojska često izdavala upozorenja za evakuaciju civila, ovaj napad došao je iznenada. Prema izvješćima s terena, tri projektila pogodila su višekatnicu u ulici Al-Arid, stvorivši veliku rupu na bočnoj strani zgrade i uništivši okolna vozila. Libanonsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je u napadu poginula najmanje jedna osoba, dok je 21 osoba ranjena, no strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti kako se budu raščišćavale ruševine.

Foto: Mohamed Azakir

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu brzo je preuzeo odgovornost za operaciju. U službenom priopćenju iz njegova ureda navodi se kako je on osobno dao odobrenje za napad.

Prije kratkog vremena, u srcu Bejruta, IDF je napao šefa stožera Hezbollaha koji je vodio proces jačanja i ponovnog naoružavanja terorističke organizacije - potvrdili su iz Tel Aviva, naglašavajući kako je Izrael odlučan djelovati protiv prijetnji "svugdje i u svako vrijeme". Riječ je o prvom udaru na južna predgrađa Bejruta, poznata kao Dahiyeh, još od lipnja, kada je gađana tvornica dronova.

Tko je Haytham Ali Tabatabai?

Iako Hezbollah još nije službeno potvrdio sudbinu svog zapovjednika, izraelski mediji i sigurnosni izvori identificirali su metu kao Haythama Ali Tabatabaija. On se smatra de facto vojnim zapovjednikom skupine i drugom najvažnijom osobom u hijerarhiji, odmah nakon glavnog tajnika šeika Naima Qassema.

Foto: Mohamed Azakir

Tabatabai je preuzeo ključnu ulogu u reorganizaciji vojnih struktura Hezbollaha nakon što je Izrael u seriji napada tijekom 2024. godine eliminirao gotovo kompletan vrhovni zapovjedni kadar, uključujući dugogodišnjeg vođu Hassana Nasrallaha i njegova zamjenika Fuada Shukra. Izraelski obavještajci tvrde da je Tabatabai bio mozak operacija za obnovu logistike i vojnih kapaciteta u južnom Libanonu, što Izrael vidi kao izravno kršenje uvjeta primirja. Ovo nije bio prvi pokušaj njegove likvidacije; prema izraelskim izvorima, vojska ga je pokušala ubiti već dva puta tijekom prošlogodišnjeg rata.

Analitičari ističu kako je ciljanje Tabatabaija jasna poruka da Izrael neće tolerirati nikakav oblik vojne konsolidacije Hezbollaha, čak ni pod uvjetima formalnog prekida vatre.

Foto: Mohamed Azakir

- Vjerujem da je Tabatabai bio taj koji je reorganizirao vojno vodstvo Hezbollaha, a ciljanje južnih predgrađa Bejruta pokazatelj je da libanonska država nema jamstva protiv širenja ovakvih napada - rekao je Souhaib Jawher, analitičar za Al Jazeeru.

Krhki mir na rubu pucanja

Primirje potpisano u studenom 2024. godine, koje je trebalo okončati mjesece krvavih sukoba, sve više djeluje kao mrtvo slovo na papiru. Iako su veći sukobi utihnuli, Izrael redovito izvodi zračne udare duboko unutar libanonskog teritorija, tvrdeći da sprječava ponovno naoružavanje. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od stupanja primirja na snagu u izraelskim je napadima poginula 331 osoba, a oko 1000 ih je ranjeno.

Foto: Mohamed Azakir

Sjedinjene Američke Države, koje su posredovale u postizanju sporazuma, nalaze se u nezgodnoj poziciji. Izvješća o tome je li Washington bio obaviješten o nedjeljnom napadu su kontradiktorna. Dok neki izraelski izvori tvrde da je koordinacija postojala, visoki američki dužnosnici navode da su znali za pripremu eskalacije, ali ne i za točno vrijeme ili lokaciju udara.

Napetosti dodatno potpiruje i politička situacija u SAD-u, gdje administracija predsjednika Trumpa od siječnja 2025. zauzima čvršći stav prema Iranu i njegovim saveznicima, što Izraelu daje dodatni vjetar u leđa za ovakve akcije.

Panika među civilima

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju dramatične scene iz Haret Hreika. Gusti oblaci dima nadvili su se nad prometnom četvrti, dok su se deseci ljudi okupili oko pogođene zgrade pokušavajući pomoći unesrećenima prije dolaska hitne pomoći.