Izraelska vojska eliminirala moćnog zapovjednika u Pojasu Gaze! Raad Saad, navodni planer smrtonosnog napada, ubijen u zračnom napadu
BIO MOZAK OPERACIJE
Izrael: Ubili smo ključnog zapovjednika Hamasa u Gazi!
Izraelska vojska rekla je u subotu da je ubila visokorangiranog zapovjednika u Pojasu Gaze koji je radio na obnovi kapaciteta i proizvodnje oružja palestinske milicije. U priopćenju se ne navodi ime ubijene osobe.
Izraelski mediji Times of Israel i ynet izvijestili su da je Raad Saad bio visoki zapovjednik palestinske militantne organizacije koji je ciljan u zračnom napadu i ubijen u Pojasu Gaze.
Saad je navodno bio glavi planer terorističkog napada 7. listopada 2023. godine, na jugu Izraela, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto i odvedeno u Pojas Gaze.
