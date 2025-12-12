Obavijesti

U SJENI KONTROVERZI

Direktor Eurosonga o bojkotu i Izraelu: 'Poštujemo odluku onih koji su se povukli s natjecanja'

Piše Marinela Mesar,
Foto: Johan Nilsson

Nakon što su se četiri zemlje povukle s natjecanja, izvršni direktor EBU-a poručuje da će pravila natjecanja biti poštovana, a fokus i dalje, ostaje na prijateljstvu i umjetnosti

Izvršni direktor Eurosonga, Martin Green, u četvrtak je komentirao kontroverzu oko sudjelovanja Izraela i bojkot pojedinih zemalja. Green je priznao da mnogi fanovi trenutno osjećaju snažne emocije zbog situacije na Bliskom istoku i povezanosti tih događaja s natjecanjem. 

- Nitko ne može ostati ravnodušan onim što viđamo na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko godina - započeo je Martin.

- Jedini način na koji Eurosong može nastaviti okupljati ljude jest da se prije svega vodimo našim pravilima - dodao je Green.

Izvršni direktor istaknuo je i da će sve televizijske kuće koje emitiraju Eurosong poštovati pravila i da će EBU osuditi svaku zloupotrebu ili kršenje. Također, izrazio je i poštovanje prema državama koje su se povukle s natjecanja, uključujući Irsku, Nizozemsku, Sloveniju i Španjolsku, te napomenuo da će suradnja s njima i dalje biti prijateljska. 

Podsjetimo, članovi EBU-a 4. prosinca odlučili su da Izrael može sudjelovati na Eurosongu 2025., koji će se održati 16. svibnja u Beču. Odluka je donesena većinom glasova, a pravila natjecanja su ažurirana kako bi se spriječila slične kontroverze u budućnosti, uključujući promjene u sustavu glasanja u promociji pjesama. 

Među promjenama je i uvođenje sedam porotnika, povećanje njihove uloge u polufinalu te ograničenje broja glasova publike. Ove mjere usmjerene su na osiguravanje, kako tvrde, pravednog natjecanja, posebno nakon što je prošlogodišnja izraelska predstavnica Yuval Raphael s pjesmom 'New Day Will Rise' dobila značajan poticaj publike nakon minimalnog broja glasova žirija. 

BBC i njemačka televizija SWR već su potvrdili da će sudjelovati i prenositi natjecanje, ističući da podržavaju provedbu pravila i uključivost. U međuvremenu, sudjelovanje Portugala i dalje je upitno jer dio izvođača odbija nastupiti ako pobijede u nacionalnom izboru. 

Green je zaključio svoj dopis porukom optimizma: 'U svijetu punom izazova glazba nas zaista može ujediniti.'

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

