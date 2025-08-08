Netanyahu je najavio da će preuzeti Gazu, ali nije jasno kako će to izvesti. Analitičari ističu da svjedočimo neviđenom zločinu...
NEVJEROJATAN ZLOČIN PLUS+
Izrael želi raseliti Palestince iz Gaze? 'Ovo što se tamo događa je neviđeno i zastrašujuće
3 min
Svijet je zatekla odluka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o preuzimanju grada Gaze, što zapravo predstavlja prvu fazu procesa u kojem će izraelska vojska preuzeti potpunu kontrolu nad Gazom. Netanyahu je dao do znanja da mu je to namjera, i na sastanku sigurnosnog kabineta, koji je trajao deset sati, ministri su odobrili prijedloge za preuzimanje grada Gaze.
