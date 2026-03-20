Izraelci uhitili iranskog špijuna. Plaćali ga kriptovalutama. Prijeti mu smrtna kazna

Policija i Shin Bet u petak su objavili da je pričuvnik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), koji služi u sustavu protuzračne obrane Iron Dome, nedavno uhićen i optužen za špijunažu u korist Irana, piše Times of Israel.

Zajednička istraga policijske Jedinice za međunarodne kriminalističke istrage i Shin Beta utvrdila je da je pričuvnik, 26-godišnji Raz Cohen iz Jeruzalema, oko mjesec dana bio u kontaktu s iranskim obavještajnim agentima te im je u tom razdoblju dostavljao informacije o sustavu Iron Dome i drugim vojnim lokacijama.

To je uključivalo prosljeđivanje osjetljivih sigurnosnih podataka iranskom agentu tijekom prosinca 2025., među ostalim detalje o načinu rada Iron Domea, lokacijama baza izraelskog ratnog zrakoplovstva te položajima baterija sustava Iron Dome. Optužnica, podnesena Okružnom sudu u Jeruzalemu 18. ožujka, jasno navodi da je Cohen bio potpuno svjestan da surađuje s iranskim agentima.

Za dostavljene informacije primio je protuvrijednost od 1.000 američkih dolara u kriptovaluti, nakon čega je u veljači ove godine prekinuo kontakt. Cohen je optužen za pomaganje neprijatelju tijekom rata, odavanje informacija neprijatelju s namjerom ugrožavanja sigurnosti države te odavanje informacija koje bi mogle pomoći neprijatelju. Kazna za pomaganje neprijatelju tijekom rata prema kaznenom zakonu je doživotni zatvor ili smrtna kazna, iako sudovi ne primjenjuju smrtnu kaznu.

Prema optužnici, Cohen je služio obvezni vojni rok između 2019. i 2022. u sustavu protuzračne obrane izraelskog ratnog zrakoplovstva, gdje je radio kao tehničar zapovijedanja i nadzora te kao operater lansera u sustavu Iron Dome.