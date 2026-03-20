Obavijesti

News

Komentari 0
EARTHQUAKE FACTION

Zapaljena izraelska tvornica u Češkoj: 'Uništit ćemo izraelska sredstva za ubijanje!'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Društvene mreže

Earthquake Faction, koja sebe opisuje kao „internacionalističku podzemnu mrežu koja cilja ključne lokacije važne za cionistički entitet“, navela je da su intervenirali kako bi uništili opremu tvrtke i zapalili tvornicu

Skupina Earthquake Faction u petak je priopćila da je zapalila tvornicu izraelske tvrtke za proizvodnju oružja Elbit Systems u Češkoj, javlja Anadolu.

 -  20. ožujka 2026. pogodili smo epicentar izraelske industrije oružja u Europi. U Pardubicama u Češkoj novo je izgrađen ‘Centar izvrsnosti’ Elbit Systemsa u suradnji s LPP-om, kako bi se podržala globalna ekspanzija najvećeg izraelskog proizvođača oružja - objavila je skupina u priopćenju.

Potvrđeno je da nitko nije ozlijeđen.

 - Sve dok zemlja nastavlja krvariti pod izraelskim bombama u okupiranoj Palestini i diljem Zapadne Azije, tlo se mora nastaviti tresti pod nogama sponzora okupacije - objavila je grupa.

Naveli su da se svako oružje koje razvije Elbit Systems prvo „testira“ na Palestincima prije nego što se proda međunarodnim vladama, „šireći carstvo izgrađeno na uništenju Palestine“.

 - Gdje god Elbit Systems i njihovi sudionici skrivaju i prikrivaju svoje krvoproliće diljem svijeta, doći ćemo po njih - stoji u priopćenju.

Skupina je naglasila da nema vremena za „moljenje sudionika međunarodnih vlada“, obećavši da neće „uzalud trošiti riječi moleći lijepo“.

 - Umjesto toga, poduzet ćemo potrebne mjere kako bismo uništili njihova sredstva za ubijanje - dodaje se.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026