Izraelci ulaze u centar Gaze

Izraelski tenkovi viđeni su u dva područja grada Gaze koja su ulazi u središte grada, rekli su stanovnici u četvrtak, dok su internetske i telefonske veze u prekidu širom cijelog Pojasa Gaze, što je znak da će kopnene operacije vjerojatno eskalirati.

Izraelske snage kontroliraju istočna predgrađa Gaze i zadnjih dana bombardiraju područja Šeik Radvana i Tel Al-Have, odakle bi bile pozicionirane za napredovanje prema središnjim i zapadnim područjima gdje se sklonila većina stanovništva.

Najmanje 79 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima ili pucnjavi diljem Pojasa Gaze u posljednja 24 sata, većina u Gazi, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva rano poslijepodne u četvrtak.

Palestinska telekomunikacijska tvrtka izjavila je da su joj usluge prekinute "zbog tekuće agresije i ciljanja glavnih mrežnih ruta".

Izraelska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentarom o prekidu telekomunikacijskih veza.

U svojoj najnovijoj izjavi za medije, navodi se da trupe proširuju svoje operacije u gradu Gazi, demontirajući ono što nazivaju "terorističkom infrastrukturom" i "eliminirajući teroriste", te nastavljaju djelovati u Han Junisu i Rafahu na jugu.

Izrael tvrdi da želi uništiti palestinsku militantnu skupinu Hamas u njezinim uporištima i osloboditi posljednje taoce koji se još uvijek drže u Gazi.

Međutim njihova najnovija velika ofenziva nakon dvije godine razornog rata izazvala je međunarodnu osudu.

Agencije: U "humanitarnoj zoni" uvjeti su strašni

Stotine tisuća Palestinaca pobjegle su iz grada Gaze otkako je Izrael 10. kolovoza objavio da namjerava preuzeti kontrolu, ali veći broj ostaje, bilo u ostacima kuća među ruševinama ili u improviziranim šatorskim naseljima.

Vojska je bacala letke pozivajući stanovnike da pobjegnu prema određenoj "humanitarnoj zoni" na jugu teritorija.

Međutim humanitarne agencije kažu da su uvjeti tamo strašni, s nedovoljno hrane, lijekova i prostora te neadekvatnim skloništem.

Još četvero Palestinca, uključujući dijete, umrlo je od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Dosad je od pothranjenosti i gladi umrlo najmanje 435 ljudi, od kojih je 147 djece, od početka rata.

Izrael tvrdi da su razmjeri gladi u Gazi preuveličani.

Ured za medije vlade kojom upravlja Hamas priopćio je da je od 11. kolovoza, dana nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio planove za preuzimanje kontrole nad teritorijem, do srijede u Pojasu Gaze ubijeno ukupno 3542 ljudi.

Izrael okrivljuje Hamas za nastavak rata, rekavši da bi ga skupina mogla odmah prekinuti ako se preda, razoruža i raspusti.

Duž obalne ceste, neprekinuta kolona svih vrsta vozila, od zaprežnih kola i uništenih automobila do kombija namijenjenih prijevozu robe, kreće se prema jugu, teško natovarena madracima, plinskim bocama i cijelim obiteljima koje sjede na svojim stvarima.

U Šeik Radvanu, koji se nalazi sjeverno od centra grada i koji je posljednjih dana bio pod jakim bombardiranjem, stanovnici su rekli da su vidjeli tenkove u srcu svog susjedstva.

Također su rekli da su izraelske snage detonirale četiri vozila bez vozača puna eksploziva te da su eksplozije uništile mnoge kuće.

Slične eksplozije potresle su Tel Al-Havu, koja se nalazi jugoistočno od centra grada, a stanovnici su također izvijestili da su vidjeli tenkove na ulicama.

Izraelska vojska je izjavila da ne komentira raspoređivanje svojih snaga.

Nakon napada pod vodstvom Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoce, izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima ubila je više od 65.000 ljudi u Pojasu Gaze, velikim dijelom žena i djece, razorila enklavu, a stanovništvo prisilila na gladovanje višemjesečnom blokadom pomoći.