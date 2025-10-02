Drama kod Gaze. Oteli Srbina: Ako gledate ovaj video...

U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, 30 brodova Global Sumud Flotile još uvijek plovi prema Gazi od koje su udaljeni nekih 45 nautičkih milja. U srijedu kasni navečer, izraelske snage su presrele flotilu koja je krenula u kolovozu iz Barcelone za opkoljenu Gazu.

Dio flotile je i hrvatska pravnica i aktivistica Morana Miljanović koja nam se javila i kratko odgovorila kako se flotili od 40-ak brodova približavaju izraelske pomorske snage. Tamo je i student Fakulteta likovnih umjetnosti Ognjen Marković kojeg su zarobili Izraelci.

Ognjen je snimio i video u slučaju da ga otmu Izraelci.

- Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut, a mene su nezakonito zatvorile izraelske okupacijske snage. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije kako bi zahtijevala moje trenutačno i dostojanstveno puštanje na slobodu te da prestane sudjelovati u genocidu - rekao je Ognjen.

Video su objavili njegovi kolege studenti i dodali da će uskoro objaviti još informacija.