Izraelska obrana je otporna, ali nije savršena: ‘Mislili smo da je naša kupola neprobojna...’

Spasilačke ekipe jučer su cijeli dan čistile ruševine i uklanjale krhotine zgrade od 20 katova u Petah Tikvi pogođene iranskim projektilom tijekom noći, koji je u njoj načinio veliku rupu te usmrtio najmanje četiri osobe.

Dvije žrtve bile su u skloništu u vrijeme napada, a prema preliminarnoj istrazi, projektil je pogodio zid između dvaju skloništa koja nisu mogla izdržati izravan udar. Treća žrtva bila je na katu iznad skloništa.

Mnogi Izraelci mislili su da Željezna kupola nije probojna, no to se promijenilo. Izraelske vlasti kažu da je višeslojan protuzračni sustav i dalje otporan, no da nije savršen. Izraelski protuzračni sustav kratkog dometa Iron Dome (hrv. Željezna kupola) često se opisuje i kao "najveća tehnološka inovacija u povijesti Izraela". Od 2011. godine, otkad se operativno koristi, pružio je značajan doprinos u mnogim ratnim okršajima Izraela.

Proizvod je izraelskih tvrtki Rafael i Israel Aerospace Industries (IAI). Do sada se pokazao iznimno učinkovitim protiv raketa i projektila malog i srednjeg dometa te topničkih i minobacačkih granata. Prema dostupnim podacima, Izraelske obrambene snage raspolažu s deset operativnih bitnica sustava Iron Dome. U planu je povećanje tog broja, ali službeno još nije potvrđeno.

Foto: 24sata

Bitnica se sastoji od radara za otkrivanje i praćenje ciljeva, zapovjednog centra za upravljanje sustavom (Battle Management & Weapon Control - BMWC) i lansera. Radar je proizvod izraelske tvrtke Elta, model EL/M-2084, suvremeni radar s aktivnom faznom rešetkom (AESA).

Unutar sustava Iron Dome radar se koristi za rano otkrivanje raketa, topničkih i minobacačkih granata, praćenje njihove putanje i navođenje presretača na ciljeve. Domet otkrivanja ciljeva je oko 70 kilometara. Podaci s radara prenose se u zapovjedni centar, gdje se obrađuju u stvarnom vremenu i procjenjuje se putanja otkrivenih ciljeva. Ako BMWC izračuna da projektili neće pasti na naseljeno područje ili važne objekte, sustav neće djelovati.

Zapovjedni centar može nadzirati do četiri mobilna lansera, a svaki lanser nosi do 20 vođenih projektila Tamir, što znači da svaka bitnica ima do 80 projektila spremnih za uporabu. Opasnost se znatno povećava ako Iran, Hezbolah ili druge skupine ispale na tisuće projektila u kratkom roku jer sustav neće imati dovoljno vremena za ponovno punjenje lansera i presretanje novih salvi.