'Željezna kupola' sinoć je rušila iranske projektile - evo kako ona zapravo brani Izrael

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem Izraela, uključujući Tel Aviv i Jeruzalem, zbog čega su stanovnici pobjegli u skloništa dok su uzastopni valovi iranskih projektila jurili nebom, a izraelski presretači su se dizali kako bi ih dočekali.

Muškarac i žena ubijeni su u Izraelu, a deseci ljudi ranjeni su projektilom koji je pao u blizini njihovih domova, priopćila je izraelska hitna pomoć. Spasilački timovi pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su uništene u Rishon Lezionu, gradiću nedaleko od Tel Aviva.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je u subotu da je iransko vodstvo prešlo crvenu liniju gađajući civile i da će "platiti visoku cijenu za to".

Projektil koji su iz Jemena ispalili proiranski hutisti ubio je na Zapadnoj obali pet Palestinaca, uključujući troje djece, prema Palestinskom Crvenom polumjesecu.

U Iranu se tijekom noći u glavnom gradu Teheranu čulo nekoliko eksplozija, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Novinska agencija Fars izvijestila je da su dva projektila pogodila teheransku zračnu luku Mehrabad, a iranski mediji izvijestili su o požarima. U zračnoj luci se nalazi zračna baza s borbenim i transportnim zrakoplovima.

Iranski izaslanik pri UN-u Amir Saeid Iravani rekao je da je 78 ljudi, uključujući visoke vojne dužnosnike, ubijeno u izraelskim napadima na Iran, a više od 320 je ranjeno, većinom civila.

Teheran je u subotu pokrenuo niz zračnih napada, izvijestio je Fars. Jedan od nizova napada usmjeren je na Tel Aviv, izraelsko trgovačko središte, prije zore u subotu, a eksplozije su se čule sve do Jeruzalema, rekli su svjedoci.

To je bio odgovor na izraelske napade na Iran rano u petak na zapovjednike, nuklearne znanstvenike, vojne ciljeve i nuklearna postrojenja. Iran poriče da su njegove aktivnosti obogaćivanja uranija dio tajnog programa naoružanja.

Američka vojska pomogla je u obaranja iranskih projektila usmjerenih prema Izraelu u petak, rekla su dva američka dužnosnika. Izraelska vojska izjavila je da je Iran u petak ispalio manje od 100 projektila te da je većina presretnuta.

Što je Željezna kupola i kako ona brani Izrael?

Izraelski protuzračni sustav kratkog dometa Iron Dome (hrv. Željezna kupola) često se opisuje i kao "najveća tehnološka inovacija u povijesti Izraela". Od 2011. godine, otkako se operativno koristi, pružio je značajan doprinos u mnogim ratnim okršajima Izraela.

Proizvod je izraelskih tvrtki Rafael i Israel Aerospace Industries (IAI). Do sada se pokazao iznimno učinkovitim protiv raketa i projektila malog i srednjeg dometa te topničkih i minobacačkih granata.

Prema dostupnim podacima, Izraelske obrambene snage raspolažu s 10 operativnih bitnica Iron Dome sustava. U planu je povećanje tog broja, ali službeno još nije potvrđeno. Bitnica se sastoji od radara za otkrivanje i praćenje ciljeva, zapovjednog centra za upravljanje sustavom (Battle Management & Weapon Control - BMWC) i lansera. Radar je proizvod izraelske tvrtke Elta, model EL/M-2084, suvremeni radar s aktivnom faznom rešetkom (AESA). Unutar sustava Iron Dome radar se koristi za rano otkrivanje raketa, topničkih i minobacačkih granata, praćenje njihove putanje i navođenje presretača na ciljeve. Domet otkrivanja ciljeva je oko 70 kilometara.

Podaci s radara prenose se u zapovjedni centar, gdje se obrađuju u stvarnom vremenu i procjenjuje se putanja otkrivenih ciljeva. Ukoliko BMWC izračuna da projektili neće pasti na naseljeno područje ili važne objekte, sustav neće djelovati. Zapovjedni centar može nadzirati do četiri mobilna lansera, a svaki lanser nosi do 20 vođenih projektila Tamir, što znači da svaka bitnica ima do 80 projektila spremnih za uporabu.

Presretač Tamir dug je tri metra, promjera 160 mm, mase 90 kilograma, a domet mu je od 4 do 70 kilometara. Izraelska taktika uporabe je ispaljivati dva projektila na svaki opasan cilj kako bi se povećala vjerojatnost uništenja. Neke od bitnica štite Izrael od napada iz Libanona i Pojasa Gaze. Ako pretpostavimo da Izrael trenutno raspolaže s 10 bitnica, one mogu presresti 800 projektila ako se koristi samo jedan presretač po cilju, odnosno 400 ako se ispaljuju po dva presretača na cilj.

Opasnost se znatno povećava ukoliko Iran, Hezbollah ili druge skupine ispale na tisuće projektila u kratkom vremenskom roku, jer sustav neće imati dovoljno vremena za ponovno punjenje lansera i presretanje novih salvi.

Jedna bitnica Iron Dome može osigurati područje od oko 150 do 155 kvadratnih kilometara (otprilike 12 × 12 km). Drugi sloj izraelske protuzračne obrane je sustav David’s Sling (Davidova praćka). Proizvod je tvrtki Rafael i američke Raytheon, a u operativnoj uporabi je od 2017. godine. Sastoji se od istih podsustava kao i Iron Dome. Njegova primarna namjena je presretanje balističkih i navođenih raketa srednjeg i dugog dometa, kao što su iranske Fajr-5 i Fateh-110. Domet mu je od 40 do 300 kilometara, a koristi presretač Stunner (ili SkyCeptor).

Svaki lanser David’s Sling sustava ima 12 raketa. Maksimalna visina djelovanja je oko 15 kilometara na dometu od 75 km. Raketa Stunner dugačka je 4,6 metara, promjera 350 mm, mase 400 kilograma. Postiže brzinu od 7,5 Macha (oko 9.250 km/h). Sustav se prvi puta borbeno koristio u svibnju 2023. godine, tijekom presretanja raketa iz Gaze, a ponovno i tijekom sukoba s Iranom 2024. godine.

Sustav najvećeg dometa je izraelski antibalistički sustav Arrow.

Inačica Arrow 2 je u uporabi od 2000. godine, dok je najnovija inačica Arrow 3 operativna od 2017. godine. Arrow sustavi proizvod su tvrtke IAI uz suradnju s američkim Boeingom. Visina presretanja projektila za Arrow 3 prelazi 100 kilometara, a domet mu iznosi do 2.400 kilometara. U 2023. i 2024. godini sustav je operativno korišten za presretanje prijetnji iznad Crvenog mora, čime je potvrđena njegova učinkovitost. Sustav se kontinuirano nadograđuje, a nedavno je Njemačka sklopila ugovor o nabavi Arrow 3 sustava, što je najveći izraelski izvozni obrambeni ugovor u povijesti.

Iran u svom arsenalu ima nekoliko sustava balističkih, krstarećih raketa, kao i besposadnih letjelica s dometima preko 1.000 kilometara. U posljednjim napadima na Izrael korištene su i balističke rakete srednjeg dometa tipa Kheibar (Khorramshahr-4). Ova raketa ima domet do 2.000 kilometara, a bojeva glava teži između 1.500 i 1.800 kilograma. Ukupna masa rakete pri lansiranju iznosi oko 19.500 kilograma, a maksimalna brzina procjenjuje se na 8 do 16 Macha.

Najnoviji dodatak izraelskom obrambenom sustavu je Iron Beam, visokoenergetski laserski sustav za presretanje bespilotnih letjelica, granata i raketa kratkog dometa. Prvi puta je operativno korišten u listopadu 2024. godine. Njegova prednost je izuzetno nizak trošak po presretanju, što omogućuje ekonomičniju obranu u slučaju masovnih napada.

Izrael tako danas posjeduje višeslojnu protuzračnu obranu koja uključuje:

Iron Dome – za rakete kratkog dometa,

David’s Sling – za rakete srednjeg dometa i balističke prijetnje,

Arrow 2 i 3 – za balističke rakete dugog dometa, uključujući interkontinentalne prijetnje,

Iron Beam (laser) – za neutralizaciju dronova i projektila niskog dometa.

Ipak, unatoč svim slojevima obrane, masovni napadi tisućama projektila u kratkom vremenu ostaju najveća prijetnja izraelskom protuzračnom štitu.