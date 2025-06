Iran prijeti ubojitim oružjem s bojevom glavom od 1500 kila. Analitičari: Sukob će se smiriti

Komentirajući cijelu situaciju u izraelsko-iranskom sukobu politički analitičar Davor Gjenero kaže da je izraelski napad na Iran bio vrlo ciljan, zasnovan na preciznim informacijama i znanjima i uz upotrebu vrlo moćnog oružja.

- Izrael je ušao u akciju s prešutnom potporom Amerike, a povratni napadi na Tel Aviv odgovor su iranskog saveznika Rusije koja gura Iran u tu shemu. Iza iranskog udara na Izrael definitivno stoji Rusija koja je danas carstvo zla veće nego ikad, kako ih je svojedobno zvao Reagan – tumači Davor Gjenero.

Analitičar dodaje kako očekuje da će se sukob primiriti, što je, ističe, rekao i glavni tajnik NATO-a govoreći da svi ozbiljni akteri rade na zaustavljanju sukoba, što je u interesu i Europi, i Americi. U usporedbi sa snagom Izraela Iran je, kaže Gjenero, drugorazredni igrač. Hezbolah se već ogradio i rekao da se neće uplitati u sukob, što Davor Gjenero tumači činjenicom da je Hezbolah ozbiljno rasturen i "vida rane", a ni jemenski Huti nisu nikakva prijetnja i njih će, kaže, Amerikanci brzo riješiti.

Foto: Majid Asgaripour

U pozadini svega Kinezi koriste situaciju, i pokazali su da su talentiraniji od drugih u svojim taktikama.

Sve što se događa, osobito ovo s Hutima, baca vodu na mlin Kini kojoj se stvara plovni put u kombinaciji azijskog pomorskog pravca koji izlazi u Turskoj te zaobilazi Rusiju i sve rizike kod Sueskog kanala. Sve to ojačat će poziciju Kine u odnosu na Europu. Tu nije riječ o motivima posljednjeg ratnog sukoba kojem svjedočimo, ali je proces koji se događa – kaže Gjenero.

Foto: Iranian Defence Ministry

Iran je u subotu najavio da će početi gađati američke vojne baze, a prijete i skorašnjim lansiranjem raketa Kheibar za koje su najavili da će "svijet biti šokiran onim što vidi". Kheibar su, kaže Iran, balistički projektili srednjeg dometa koji predstavljaju novu generaciju iranskog raketnog arsenala. Domet im je čak 2000 kilometara, što znači da mogu direktno pogađati izraelski teritorij, ali i druge moguće ciljeve na Bliskom istoku. Tehnološki su moćne i vrlo razorne, nosi bojevu glavu do 1500 kg. Najavu lansiranja ovih raketa Iran je objavio nakon što su izraelske vojne snage i tamošnji premijer Benjamin Netanyahu najavili nastavak vojnih operacija usmjerenih na Iran.

U Tel Avivu smo uspjeli kontaktirati Hrvaticu koja se u ovom izraelskom gradu zatekla boraveći kod zaručnikove rodbine, baš u trenucima napada.

- Zaručnikova je sestra nedavno rodila pa smo išli vidjeti bebu. U noći sa četvrtka na petak, svi smo na mobitel dobili poruke od tamošnje službe za sigurnost građana da svi budemo u stanju pripravnosti i krenemo prema skloništu. Uhvatila me panika, rekla je Hrvatica E. P. (30) rodom iz Požege koja inače sa zaručnikom živi u Parizu. Iz Tel Aviva su se trebali vratiti u Pariz u petak, na dan napada Izraela na Iran. Zračna luka Ben Gurion odmah je blokirana, letovi ukinuti.

Foto: Ronen Zvulun

Novi let su nam zakazali za 20. lipnja, ali i tada ćemo vidjeti hoće li biti moguće letjeti. Osjećamo se nemoćno i zatočeno ovdje u Izraelu - rekla je žena. Dodala je i da se sklonište nalazi samo 200 metara od kuće zaručnikove sestre pa je to tješi. U njega nakon svake zračne uzbune dolaze stanari nekoliko okolnih ulica njihova kvarta. Grad u kojem se nalaze zove se Ramat HaSharon, a on graniči s Tel Avivom.

- Stalno smo u skloništu. Samo sinoć smo bili tri puta. Dva puta po pola sata, a jednom na sat vremena. U trenutku kada se oglasi sirena za uzbunu, imamo deset minuta za doći do sloništa. U tom peridou već se počinju čuti detonacije i stvarno je jezivo. No, kad sve završi i kad izađemo iz skloništa, samo se u daljini vidi dim, kod nas nije ništa razrušeno. Iz kuće ne izlazimo pa ne znam kako je u ostalim mjestima - kaže žena. Tvrdi i da je u trgovinama situacija slična onoj za vrijeme korona virusa.

- Police su opustošene, ljudi kupuju ogromne zalihe hrane - kaže naša čitateljica koja će se i dalje javljati s najnovijim vijestima iz Izraela.

Foto: Ronen Zvulun

Nakon izraelskog napada na iranska nuklearna vojna postrojenja, za koji Iranci kažu da je bio usmjeren i na civile te da je odnio 78 života, Iran je brzo uzvratio i cijelu noć na subotu raketirao Tel Aviv. Da je stanje u Izraelu ozbiljno, potvrdila je za 24sata veleposlanica u toj zemlji Vesela Mrđen Korać.

- Ima nekoliko mrtvih i deseci ranjenih iz noćašnjih napada. Hrvatski konzul i supruga su zadobili lakše ozljede - rekla nam je. Potvrdila je i kako je zgrada u kojoj živi dvoje hrvatskih diplomata jako oštećena. Dodaje kako evakuacija još uvijek nije moguća jer je zračni promet zatvoren, a napadi učestali.