Benny Gantz i Yair Lapid podržali Trumpov plan za Gazu! Gantz smatra da je to šansa za oslobađanje talaca i sigurnost Izraela
Izraelska oporba podržala Trumpov prijedlog za Gazu
Izraelski oporbeni zastupnik Benny Gantz u ponedjeljak je na X-u napisao da je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi prilika za oslobađanje talaca i za sigurnosti Izraela.
Gantz, koji je ušao u vladu premijera Benjamina Netanyahua nakon Hamasovih napada u listopadu 2023. ali ju je kasnije napustio, vodi Stranku plavo i bijelo koja ima osam od 120 zastupika u Knesetu.
Izraelski oporbeni čelnik Yair Lapid, čija stranka Yesh Atid party drži 24 mandata, također je na X-u podržao Trumpov plan.
