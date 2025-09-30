Izraelska oporba podržala Trumpov prijedlog za Gazu

Izraelski oporbeni zastupnik Benny Gantz u ponedjeljak je na X-u napisao da je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi prilika za oslobađanje talaca i za sigurnosti Izraela.

Gantz, koji je ušao u vladu premijera Benjamina Netanyahua nakon Hamasovih napada u listopadu 2023. ali ju je kasnije napustio, vodi Stranku plavo i bijelo koja ima osam od 120 zastupika u Knesetu.

Izraelski oporbeni čelnik Yair Lapid, čija stranka Yesh Atid party drži 24 mandata, također je na X-u podržao Trumpov plan.