Izraelska oporba podržala Trumpov prijedlog za Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska oporba podržala Trumpov prijedlog za Gazu
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Benny Gantz i Yair Lapid podržali Trumpov plan za Gazu! Gantz smatra da je to šansa za oslobađanje talaca i sigurnost Izraela

Izraelski oporbeni zastupnik Benny Gantz u ponedjeljak je na X-u napisao da je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi prilika za oslobađanje talaca i za sigurnosti Izraela.

Gantz, koji je ušao u vladu premijera Benjamina Netanyahua nakon Hamasovih napada u listopadu 2023. ali ju je kasnije napustio, vodi Stranku plavo i bijelo koja ima osam od 120 zastupika u Knesetu.

Izraelski oporbeni čelnik Yair Lapid, čija stranka Yesh Atid party drži 24 mandata, također je na X-u podržao Trumpov plan.

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...

