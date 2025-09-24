Izraelska vojska: 20 ozlijeđenih u napadu dronom iz Jemena

Izraelske obrambene snage rekle su da je dron pogodio grad Eilat na obali Crvenog mora, premda su poduzeta nastojanja da se dron presretne. Hitna služba Magen David Adom rekla je da je 20 ljudi odvedeno u bolnicu Yoseftal, dvije s ozbiljnim ozljedama.

Izraelski mediji opisali su napad kao hutistički, no jemenska grupa nije službeno preuzela odgovornost.

Izraelske TV postaje prenijele su uživo snimke područja pogođenih dronom, na kojima se moglo vidjeti kako s mjesta napada suklja dim.

Ako odgovornost za napad preuzmu hutisti, bio bi to jedan od najozbiljnijih napada skupine što se tiče žrtava.

U srpnju 2024. godine jedna osoba je poginula, a 10 ih je ranjeno u hutističkom napadu na Tel Aviv kad je dron pogodio stambenu zgradu blizu podružnice američkog veleposlanstva.