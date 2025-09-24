Obavijesti

News

Komentari 0
SUKOB

Izraelska vojska: 20 ozlijeđenih u napadu dronom iz Jemena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska vojska: 20 ozlijeđenih u napadu dronom iz Jemena
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Spasilačke službe objavile su da je 20 osoba ozlijeđeno na jugu Izraela nakon što je izraelska vojska potvrdila da je došlo do napada dronom iz Jemena, prenosi BBC

Izraelske obrambene snage rekle su da je dron pogodio grad Eilat na obali Crvenog mora, premda su poduzeta nastojanja da se dron presretne. Hitna služba Magen David Adom rekla je da je 20 ljudi odvedeno u bolnicu Yoseftal, dvije s ozbiljnim ozljedama.

Izraelski mediji opisali su napad kao hutistički, no jemenska grupa nije službeno preuzela odgovornost.

Izraelske TV postaje prenijele su uživo snimke područja pogođenih dronom, na kojima se moglo vidjeti kako s mjesta napada suklja dim.

NIZ NAPADA Broj poginulih u izraelskim napadima na Jemen porastao na 46, ozlijeđeno je 165 ljudi
Broj poginulih u izraelskim napadima na Jemen porastao na 46, ozlijeđeno je 165 ljudi

Ako odgovornost za napad preuzmu hutisti, bio bi to jedan od najozbiljnijih napada skupine što se tiče žrtava.

U srpnju 2024. godine jedna osoba je poginula, a 10 ih je ranjeno u hutističkom napadu na Tel Aviv kad je dron pogodio stambenu zgradu blizu podružnice američkog veleposlanstva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025